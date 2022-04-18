Единороссы возьмут на контроль модернизацию почтовых отделений в селах РТ

В Татарстане в 2022 году планируют модернизировать 15 почтовых отделений в 14 муниципальных районах. Так, в Тукаевском районе изменится облик сразу двух почтовых отделений — в деревне Малая Шильна и в селе Шильнебаш. На эти два объекта потратят около 7 млн рублей. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Также ремонт ожидается в селах Тюлячинского, Дрожжановского, Высокогорского, Актанышского и других районов. Предварительно, на модернизацию этих почтовых отделений потратят более 48 млн рублей.

Как уточнил руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин, в республике создана координационная рабочая группа по модернизации и приведению в нормативное состояние отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях на территории республики.

«Предварительно, на следующей неделе планируется провести заседание рабочей группы, на котором и обсудим реализацию программы в Татарстане. В региональный штаб вошли представители Минцифры РТ, Управления федеральной почтовой связи „Татарстан почтасы“, МФЦ, Росздравнадзора, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерства здравоохранения РТ, Татарстанского отделения „Единой России“. Возглавил рабочую группу министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин», — пояснил Самигуллин, также вошедший в состав регионального штаба.

Напомним, развитие «Почты России» и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». 13 сентября Президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии дал Правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России». 1 декабря Кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого будут использовать быстровозводимые конструкции.

Большинство почтовых отделений, которые будут отремонтированы в 2022 году, расположены в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. В последующие два года масштабная модернизация затронет поволжские регионы, где у «Почты России» самая разветвленная сеть.

«Мы заинтересованы, чтобы проект работал максимально эффективно. В сельской местности живут миллионы наших избирателей. И модернизация почтовых отделений является поручением Президента и одним из пунктов нашей народной программы», — прокомментировал руководитель направления народной программы партии «Государство для человека», глава думского комитета по информации Александр Хинштейн.