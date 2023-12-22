Единороссы в Татарстане откроют Штаб общественной поддержки с творческой зоной

В Татарстане не позднее 15 января откроется Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Он будет расположен в помещении Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Казани. Об этом стало известно на заседании президиума политсовета татарстанского отделения единороссов.

«Это будет концептуально новое пространство, технически оснащенное, имеющее зоны активности и совершенствования практических навыков. Здесь смогут находиться представители разных поколений, пребывать всей семьей в рабочие и выходные дни», – сообщил заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», руководитель региональной общественной приемной Камиль Садриев.

Он уточнил, что будет организовано единое пространство для проведения видеоконференцсвязи и круглых столов. Появится творческая зона, где по графику планируется проведение мастер-классов и различных активностей. При этом прием населения здесь тоже продолжится.

«Для повышения качества обслуживания населения республики и обеспечения эффективной работы штаба потребуется выделение дополнительной площади в 42 кв. метра. Было решено, что будет проведена перепланировка», – рассказал Садриев.

По его словам, определена подрядная организация, и строители приступили к ремонту. «Достигнута договоренность с центральным аппаратом, что на оснащение и брендирование будет выделено около 3,3 млн рублей. Однако этих денег нам не хватило, поэтому обратились к руководству республики, нас поддержали. Сейчас также ведутся консультации по брендированию», – отметил докладчик.

В этом году в регионах России, где проходили выборы высших должностных лиц, общественные приемные председателя «Единой России» Дмитрия Медведева были преобразованы в штабы общественной поддержки, добавил заместитель секретаря татарстанского отделения партии, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Одна из задач, которая ставится по организации подобной структуры, – расширение сферы деятельности и вовлечение общественных формирований, социально ориентированных организаций на территорию партии, взаимодействие с ними», – подчеркнул депутат.

Договоры заключены уже почти с 78 некоммерческими организациями. Кроме того, изучается опыт других регионов, например, единороссы ездили в Нижний Новгород, где штаб считается одним из лучших.

«Мы будем использовать ту же площадку. Сейчас там идет расширение, ремонт, добавим квадратные метры. У нас там уже 360 кв. метров есть», – заметил Камалтынов.

В дальнейшем штабы общественной поддержки партии «Единая Россия» могут открыться в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.