Единороссы установят новогодние елки для переселенцев с Донбасса и поздравят воинов

Новый год – праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. Поэтому в этом году единороссы будут создавать новогоднюю атмосферу для воинов и вынужденных переселенцев, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей», – отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что у парней на передовой, несмотря на сложности, тоже должен быть праздник. «Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», – пообещал Турчак.

Всестороннюю поддержку гражданам из ДНР и ЛНР, гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также их семьям оказывает и объединение женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт-Милосердие».

«Наши женщины – депутаты регулярно встречаются с семьями, прибывшими из ДНР и ЛНР, размещенными в местах временного пребывания, постоянно проводят с ними встречи, оказывают материальную и моральную поддержку. Объединение проводит горячие линии для таких граждан и для семей мобилизованных. Также мы взяли под шефство Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум имени Баллина, в рамках которого будем проводить серию методических семинаров для преподавателей», – рассказала руководитель объединения Алсу Набиева.

По ее словам, в текущем месяце по запросу «Союза женщин Донбасса» депутаты из Татарстана передали гуманитарную помощь в виде устройств для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов с микрофильтром в количестве более 8000 штук в Лисичанск и на другие освобожденные территории.

«В преддверии Нового года нашим объединением запланирован ряд мероприятий, направленных на поддержку детей из семей мобилизованных. Так, 16 декабря в Татарском государственном театре кукол “Экият” состоится благотворительная елка для маленьких зрителей», – отметила Набиева.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов.

Всесторонняя поддержка жителей освобожденных территорий – часть народной программы партии.