«Единороссы» Татарстана запускают акцию по сбору и доставке семян и саженцев в Донбасс

Активисты татарстанской «Единой России» поддержали всероссийскую акцию «Добрый огород», которая должна помочь жителям освобожденных территорий Украины обеспечить себя сезонными продуктами. Об этом сообщил руководитель «Молодой гвардии Единой России в Татарстане» Динар Бариев.

«Изначально мы собирали вещи первой необходимости, бытовую химию. Но учитывая, что стартует сезон сельхозработ, объявляем новый сбор. Семена будут отправлены вместе с другим гуманитарным грузом жителям ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий, чтобы у людей была возможность вырастить запас фруктов и овощей и обеспечить себя продовольствием», - сообщил Бариев.

По его словам, в первую очередь будут отправлять семена моркови, свеклы, лука, чеснока, редиса, кабачков, тыквы, картошки и капусты.

Ранее «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Добрый огород», в ходе которой партия планирует собрать и доставить жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины семена и саженцы для высадки на огородах. Как сообщила координатор направления народной программы партии «Развитие села» Надежда Школкина, семенной и посадочный материал будет собираться в волонтёрских центрах «Единой России» и оттуда доставляться в Донбасс.

В Татарстане гуманитарный штаб по сбору гуманитарной помощи открыт на базе татарстанского отделения МГЕР по адресу: Казань, Маяковского, 24А.