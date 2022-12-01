Единороссы Татарстана взяли под опеку свыше 4,5 тыс. семей мобилизованных воинов

Депутаты от партии «Единая Россия» взяли под опеку семьи татарстанцев, мобилизованных в зону специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин на заседании президиума регионального политсовета партии.

«В целях оказания адресной социальной помощи семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в городах и районах республики организовано шефство депутатов над семьями мобилизованных военнослужащих. По состоянию на 1 декабря текущего года за 4 558 семьями закреплено 1 849 депутатов, в том числе 2 депутата Госдумы РФ, 4 депутата Госсовета РТ», – сказал Самигуллин.

По словам руководителя регионального исполкома, несмотря на региональные и муниципальные меры поддержки семей мобилизованных, депутаты также оказывают посильную помощь, а именно консультируют по выплатам пособий, оформлению кредитных каникул, получению льгот по оплате ЖКУ, оказывают материальную поддержку, в том числе продуктами и лекарствами. Сельчанам помогают закупить корма для животных и дрова. Также семьям мобилизованных оказывается социально-бытовая помощь, такая как предоставление транспорта для поездок, проведение инженерных коммуникаций, ремонт жилья и благоустройство придомых территорий, доставка документов и медикаментов, подвоз питьевой воды, сена, фуража, вывоз мусора и многое другое.

«Еженедельно из районов поступает новая информация, количество семей и объемы оказываемой помощи увеличиваются. Мы уверены, что ни одна семья, нуждающаяся в поддержке и помощи, не окажется без внимания», – подчеркнул Самигуллин.

В Казани сегодня прошло заседание президиума регионального политического совета татарстанского отделения «Единой России» с участием секретаря татарстанского отделения, Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.