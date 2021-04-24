Единороссы Татарстана вышли на субботник в Казани

Сотрудники исполкома татарстанского отделения «Единой России», депутаты Госдумы Ольга Павлова и Ильдар Гильмутдинов провели субботник в одном из старейших казанских парков — в Лядском саду. Среди активистов — представители общественной приемной, представители «Молодой Гвардии Единой России», сторонники партии и волонтеры, а также депутаты Госсовета РТ.

Участники акции очистили территорию от сухих листьев и веток, убрали мусор. В процессе уборки они принимали участие в эковикторине, сообщает пресс-служба татарстанского отделения партии.

Ольга Павлова напомнила, что сегодня по всей стране проводятся субботники, и отметила, что это очень большая и объединяющая идея.

«Члены партии „Единая Россия“, сторонники партии, депутаты разного уровня вышли на акцию, чтобы сделать наш мир лучше, нашу среду чище и благоустроить те территории, те парки и скверы, которые находятся в городах и поселках, где мы живем», — рассказала парламентарий.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Ильдар Гильмутдинов отметил, что сегодняшний субботник уже не первый для него в этом сезоне. На прошлых выходных он и активисты партии привели в порядок территорию мемориалов в поселке Юдино, где погибли солдаты в эвакуационных госпиталях в военные годы. Депутат призвал татарстанцев не забывать убирать территорию таких мемориалов.

«Субботник — это праздник. Когда на уборку выходят депутаты, руководство республики — это сигнал, что где бы мы ни работали, мы должны думать о чистоте своего города», — уверен Ильдар Гильмутдинов.

Такие субботники по инициативе единороссов проходят по всей республике. В местных отделениях партии проанализировали обращения жителей района и выбрали участки для уборки.

Кроме того, участники предварительного голосования «Единой России» сегодня провели уборку на территории парка Победы и сквера Славы.