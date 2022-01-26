Единороссы Татарстана в 2022 году проведут аудит, чтобы избавиться от «мертвых душ»

Татарстанское региональное отделение «Единой России» до конца года повторно проведет ревизию своих рядов. Такая мера принималась и в 2017 году для того, чтобы избавиться от номинальных членов партии. Об этом сообщил Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума регионального политсовета партии.

«Нам необходимо убрать балласт и дать возможность прийти в партию новым людям. Прошлая ревизия позволила омолодить актив партии», – отметил он.

Мухаметшин также отметил необходимость пересмотра системы оплаты труда исполнительных секретарей местных отделений и доведения размера зарплаты до уровня средней по республике.

В Казани сегодня прошло заседание президиума Татарстанского регионального политсовета «Единой России», где был принят ряд организационных решений. В частности, политсовет утвердил состав заместителей Секретаря отделения партии. На эту должность вновь избраны депутаты Госсовета РТ Геннадий Глушков, Юрий Камалтынов, Римма Ратникова, Камиль Садриев и руководитель регионального исполкома Марат Самигуллин. Его кандидатура снова была предложена для назначения на эту должность.