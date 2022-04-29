Единороссы Татарстана собрали 4 млн рублей помощи переселенцам из Донбасса

Активисты татарстанской «Единой России» собрали крупную сумму денег в помощь вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик, кроме этого готовится отправка очередной фуры с гуманитарной помощью в Донбасс. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«2 мая татарстанская "Единая Россия" планирует отправку в Ростовскую область десятой по счёту фуры с гуманитарным грузом — в общей сложности оправлено уже более 100 тонн. Это продукты, бытовая химия, средства личной гигиены, одежда, игрушки, детское питание, канцелярия. Отдельные грузовики ушли с медикаментами и книгами. Актив партии, сторонники собрали четыре миллиона рублей для помощи вынужденным переселенцам. Сбор средств продолжается», — сообщил Самигуллин.

По его словам, перечень необходимой гуманитарной помощи постоянно обновляется. На сегодняшний день, в связи с начинающимся восстановлением инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных республик, на первое место выходит потребность в стройматериалах. Очень актуальным остается обеспечение медицинскими товарами: лекарства, медпрепараты, перевязочные и расходные материалы, отметил Самигуллин.

Как ранее сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия доставила уже более 7,2 тысячи тонн гуманитарки в Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса — это помощь, собранная партией.

«Мы эту работу будем продолжать до полного восстановления мирной жизни в Донбассе», — подчеркнул Андрей Турчак.