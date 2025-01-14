Единороссы Татарстана посещают объекты социальной, молодежной и спортивной инфраструктуры

В республике продолжается строительство объектов социальной и детской инфраструктуры. Так, в Казани представители партии «Единая Россия» посетили новый детский инклюзивный центр «Подкова», которое открылось в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. На открытии семейного центра присутствовали заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», зампредседателя комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, начальник управления социальной политики города Ирина Смирнова, директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Татьяна Агафетова.

Как сообщает пресс-служба «Единой России» проект реализован благотворительным фондом поддержки детей с инвалидностью «Сможем вместе». Здесь предусмотрены все необходимые условия для того, чтобы дети могли поддерживать свое физическое здоровье, укреплять его и развивать социальные навыки. Но самое важное – центр направлен на укрепление связи между родителями и детьми, а также на формирование дружеской атмосферы среди ребят. Сегодня в центре получают помощь более 150 детей.

На площадке центра «Подкова» проходят разнообразные мероприятия, направленные на поддержку и развитие как физического, так и эмоционального состояния его посетителей. Для мам регулярно организуют психологические тренинги, помогающие справляться со стрессами и находить гармонию внутри себя. Кроме того, доступны занятия йогой и растяжкой, которые способствуют улучшению общего самочувствия и расслаблению. Также открыт современный тренажерный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием. Функционирует зал для настольного тенниса, где каждый ребенок имеет возможность проявить свою энергию и ловкость, участвуя в увлекательных играх.

Особое внимание уделено удобству и доступности для всех подопечных центра: для них предоставляется услуга бесплатного такси, что делает посещение центра ещё более комфортным.

«Вместе с депутатским корпусом «Единой России» мы часто бываем в инклюзивных центрах, ведь забота о детях — одна из приоритетных задач нашего региона. Эти учреждения создают особую атмосферу, где каждый ребенок чувствует себя важным и любимым, окруженным вниманием и поддержкой», - отметила Ольга Воронова.

Секретарь Нурлатского местного отделения партии, глава района Дамир Ишкинеев провел рабочую планерку по строительству детского оздоровительного лагеря «Заречный». Вместе с представителями подрядной организации, администрации района он ознакомился с ходом работ на объекте. Строительство детского учреждения близится к завершению. Сейчас ведутся отделочные работы в жилых корпусах и административных зданиях, а также монтаж слаботочных систем.

Комплекс появится в живописном уголке села Новая Амзя. Возведение объекта началось в марте прошлого года. Лагерь на 120 мест в полном объеме будет обеспечивать реализацию программы отдыха детей и молодежи в Нурлатском районе.

Проектом предусмотрено строительство четырех спальных корпусов, дома для персонала, медицинского пункта. Также на территории лагеря появится клуб, который сочетает в себе вестибюль, кабинет администрации, библиотеку, зрительный и танцевальный залы, артистическую и костюмерную. Также будут открытая сцена, столовая, контрольно-пропускной пункт, склад и другие вспомогательные помещения.

Благоустройство территории включает создание игровой площадки, площадок для проведения общественных мероприятий, встреч с родителями и занятия спортом, а также установку малых архитектурных форм. Строительство стало возможным благодаря народной программе партии.

Секретарь Ютазинского местного отделения «Единой России», глава района Аяз Шафигуллин контролирует ход строительства крытого теннисного манежа. Объект начали возводить в середине июля 2024 года. Манеж будет оснащён раздевалкой, тренерской, медицинским кабинетом и административными помещениями. Площадь зала составит около 800 квадратных метров, что позволит разместить до 16 игровых столов.

Финансирование строительства осуществляет Федерация настольного тенниса России. Объект планируется сдать в конце марта 2025 года.

фото: пресс-служба «Единой России»