Единороссы Татарстана помогли воссоединиться семье переселенцев из Донбасса

Специалисты региональной общественной приемной «Единой России» и депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айдар Метшин помогли воссоединиться семье Бурлуцких, переехавших в Татарстан из города Горловки Донецкой народной республики. Об этом сообщает информационный центр партии.

Семья Бурлуцких в начале этого года оказалась разделена. К началу специальной военной операции на Украине младшая дочь Изабелла жила у родственников в Подмосковье, а ее мать Оксана со старшей дочкой и племянником были доставлены из Донбасса в Татарстан гуманитарным эшелоном. Здесь их разместили в казанском санатории «Санта»

Мама и дочь скучали друг без друга. Вдали от семьи Изабелла встретила и свой десятый день рождения. Оксана решила перевезти дочь в Татарстан и начать здесь новую жизнь. За помощью она обратилась в региональную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Благодаря помощи депутата Госдумы РФ Айдара Метшина воссоединение родственников стало возможным.

«Мы оказываем помощь всем вынужденным переселенцам из ЛДНР. Обращения поступают постоянно, и на каждое мы стараемся найти ответ. В республике продолжает работу гуманитарный штаб. К работе с обращениями от вынужденных переселенцев подключены депутаты всех уровней», — заявил руководитель общественной приемной «Единой России» Камиль Садриев.

Мать и дочь не расстаются и стараются не вспоминать о времени разлуки. Они вместе побывали на экскурсии по городу.

Семья Бурлуцких, по собственному признанию, рада оказаться именно в Татарстане. Оксана планирует здесь обосноваться и устроить детей в школы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.