Единороссы Татарстана передали благотворительную помощь Корноуховскому дому-интернату

Исполком татарстанской «Единой России» передал настольные игры, пряжу, наборы для творчества, посуду и сладости пожилым подопечным Корноуховского дома-интерната. Акция была приурочена к 20-летию партии. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

«Для нас уже традиция - в день рождения «Единой России» проводить благотворительные акции и передавать необходимую помощь нуждающимся. В этом году в региональный исполком поступил запрос о поддержке Корноуховского дома-интерната, на который мы с удовольствием откликнулись», — сообщила заместитель руководителя регионального исполкома партии Светлана Гиниатуллина.

По словам директора интерната Светланы Гариповой, поддержка партии ценна для подопечных дома-интерната. «У нас живет 41 человек в интернате. И каждому нужна и важна забота и внимание. Наши подопечные всегда очень радуются подаркам», — отметила Гарипова.

Татарстанские единороссы проводят благотворительные акции по поддержке домов-интернатов для пожилых и инвалидов, детских домов. В этом году был дан старт акции «Добрые будни». Она пройдет во всех районах республики.