Единороссы Татарстана отправили партию медикаментов в помощь медикам Донбасса

Рефрижератор с лекарствами и медицинскими изделиями на сумму около 7 млн рублей отправили в Луганскую народную республику татарстанские единороссы. В списке – противовоспалительные, жаропонижающие препараты, антисептики, спазмолитики, полиамидные нити.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», список препаратов формировался, исходя из запросов оперативного штаба помощи Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы сегодня отправляем особенный груз. Это лекарства и медицинские изделия, всего в перечне 136 позиций. Продукция предполагает особые условия транспортировки - соблюдение температурного режима», - сказал руководитель татарстанского исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Он напомнил, что отправка гуманитарного груза стала восьмой по счёту. Ранее татарстанское региональное отделение «Единой России» отправило уже 7 рейсов необходимой помощи общим весом более 90 тонн. Также для организации помощи были собраны деньги – около 4 млн рублей.

Напомним, в Казани на базе «Молодой Гвардии Единой России» открыт штаб по сбору гуманитарной помощи. Жители Татарстана приносят продукты с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, детское питание, детские книжки и игрушки, канцелярские принадлежности. Перечень необходимой гуманитарной помощи актуализируется в постоянном режиме. На сегодняшний день, в связи с начинающимся восстановлением инфраструктуры Луганской и Донецкой республик, на первое место выходит потребность в строительных материалах: всевозможные элементы для остекления, материалы для ремонта кровли. Очень актуальным остается обеспечение медицинскими товарами: лекарственные средства, медицинские препараты, перевязочные и расходные материалы. «Единая Россия» также анонсировала акцию по сбору семян, чтобы обеспечить жителей освобожденных республик урожаем.