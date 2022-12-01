Единороссы Татарстана отправили Донбассу 660 тонн гуманитарных грузов на 87 млн рублей

Татарстанское отделение «Единой России» с февраля 2022 года активно включилось в работу по оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего пострадавшим от военных действий жителям отправлено 45 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин на заседании президиума регионального политсовета партии.

«В целом с марта по ноябрь направлено 45 грузовых автомобилей. Общий вес составил около 660 тонн на сумму более 87 млн рублей. В основном это продукты с длительным сроком хранения — крупы, макаронные изделия, тушенка, консервы, молоко сгущенное, сахар, чай и кофе, подсолнечное масло, бутилированная вода, хлебобулочные изделия», — сказал Самигуллин.

По его словам, в фурах с гуманитарной помощью также отправлена бытовая химия, средства личной гигиены, постельное белье, детское питание, детские книжки и игрушки, памперсы, канцелярские принадлежности, мука, армированная пленка.

Руководитель регионального исполкома партии напомнил, что единороссы Татарстана также организовали отправку лекарств в медицинские учреждения Донбасса.

«В апреле в Луганскую народную республику направлен грузовой автомобиль с лекарственными средствами, медицинскими препаратами, перевязочными и расходными материалами на сумму 7 млн рублей. В Стахановскую больницу ЛНР доставлены хирургические шовные материалы для лечения пациентов с огнестрельными ранениями. В дальнейшем некоторый объем медикаментов включается в каждую отправку», — пояснил он.

Самигуллин уточнил, что в начале следующей недели готовится к отправке следующая колонна из 8 машин, которая привезет нуждающимся 150 тонн гуманитарных грузов.

В Казани сегодня прошло заседание президиума регионального политического совета татарстанского отделения «Единой России» с участием секретаря татарстанского отделения, Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.