Единороссы Татарстана обновили платформу для обратной связи с депутатами

Партия «Единая Россия» обновила в Татарстане электронную платформу «Мой депутат», предназначенную для обратной связи с населением. Теперь татарстанцы могут обратиться к любому депутату по интересующему их вопросу персонально. Об этом сообщил заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

«Раньше можно было зайти на сервис и оставить обращение к депутатам Госсовета, местного уровня или Госдумы РФ от РТ. Теперь мы это персонифицируем. Они могут обратиться к конкретному депутату. Будет организована прямая коммуникация», — сказал Камалтынов.

Кроме того, в сервисе будет предусмотрена функция внесения предложений по реализации федеральных и региональных партийных проектов «Единой России».

Сейчас на сайте можно оставить вопрос депутату по конкретному избирательному округу или обратиться в адрес депутата, избранного от партии «Единая Россия» в Татарстане.

Важно, что при выборе модуля «Оставить вопрос в адрес депутата по вашему избирательному округу», будут отображаться три уровня депутатов (Государственная Дума, Государственный Совет, муниципальный уровень) по избирательному округу. Каждый вопрос и каждое предложение будет направляться адресно. Предложения по партийным проектам будут направляться в региональный исполнительный комитет.

Кроме этого, платформа теперь доступна для использования как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

Напомним, для сбора наказов, обращений, насущных вопросов жителей республики татарстанская «Единая Россия» организовала систему мобильных общественных приемных и онлайн-платформу «Мой депутат» в 2019 году. С помощью системы каждый татарстанец может оставить наказ партии через сайт, позвонив по телефону 8 800 201 16 00 (или оставив свой номер для обратного звонка).

В этом году существующую систему сбора обращений «Единая Россия» дополнила также телеграм-ботом «Мой депутат». Через мессенджер Telegram татарстанцы также оставляли обращения и наказы в адрес партии и депутатов.