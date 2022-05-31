Единороссы Татарстана направят в Правительство РФ идеи для защиты бизнеса от санкций

Первое заседание республиканского совета проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» прошло в региональном исполкоме партии. Его провел глава Зеленодольского района, секретарь местного отделения партии Михаил Афанасьев.

«В условиях санкционного давления необходимо максимально объединять усилия тех субъектов, которые способствуют развитию предпринимательской деятельности, а значит – развитию экономики региона и страны в проблемный период. Необходимо решить, как эффективно выстроить работу проекта в Татарстане, не дублируя функции с уже существующими органами, но обмениваясь информацией и обеспечивая актуальные результаты», – обозначил задачи он.

На первое заседание совета были приглашены представители бизнес-сообщества. В частности, резидент ТОСЭР «Зеленодольск», основатель «Фабрики мягких контейнеров» Данил Хамитов рассказал о главной проблеме, с которой столкнулась его компания. «Фабрика мягких контейнеров» – завод полного цикла, производящий биг-беги – мягкие контейнеры из полипропиленовой ткани высокой грузоподъемности, разные мешки для строительной и пищевой промышленности, термоусадочные и защитные пленки и другую востребованную продукцию.

«Мы обеспечены заказами на несколько месяцев вперед, но мы от некоторых из них вынуждены отказываться, так как нам не хватает оборотных средств. У нас нет залога: оборудование в лизинге, помещение арендуем. Мы не являемся получателями мер государственной поддержки, банки пока отказывают в кредитовании. Все свои инвестиции мы вкладываем в производство – та выручка, которая есть, не перекрывает наши вложения. А господдержка оказывается компаниям с положительной динамикой по чистому капиталу», – посетовал Хамитов.

То, что проблема отсутствия оборотных средств актуальна не только для малого, но и среднего бизнеса, подтвердил депутат Госдумы РФ от Татарстана, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

«Сегодня мы уже выслушали первых предпринимателей и готовы обсуждать конкретные вопросы: достаточность оборотных средств, получение кредитов, залоговые истории и прочее. Будем собираться, вырабатывать предложения для федерального Правительства, рассматривать конкретные кейсы – важно поддерживать те истории, которые люди сами могут сейчас реализовать. А возможностей сейчас много – даже в случае импортозамещения. Например, мы сегодня рассматривали проект компании “ПКФ Сингер”, которая пытается сделать свой продукт – сорбент, который не производят в России. Мы должны поддерживать такие проекты. Будем проводить заседания совета и на конкретных площадках – производствах, ярмарках, выставках», – отметил Топилин.

Также совет будет рассматривать вопросы, связанные с контрольно-лицензионной деятельностью, госрегулированием, которое сейчас в условиях экономических санкций в отношении РФ временно приостановлено.

Цель федерального партийного проекта «Предпринимательство» – создание профессиональной площадки для обсуждения и разработки наилучших решений, необходимых для качественного развития предпринимательства в стране на основе лучших региональных практик, предложений деловых объединений и экспертов. Проект был создан в начале марта, его утвердили на заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия».