Единороссы Татарстана начали сбор помощи жителям Донбасса

Активисты татарстанского отделения «Единой России» начали сбор гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных в Россию с территории Донецкой и Луганской республик. Первую партию планируют отправить 2-3 марта. Об этом сообщил руководитель исполкома татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин.

«Работа по сбору гуманитарной помощи началась. От имени секретаря регионального отделения подписали порядка 20 писем предприятиям, у кого-то просим бытовую химию, у кого-то – холодильники, кондитерские изделия, туалетную бумагу, постельное белье, средства индивидуальной защиты.Эту работу мы продолжим, определяем, в какие еще города и на какие предприятия обратиться», – сказал Самигуллин.

Руководитель исполкома уточнил, что гуманитарная помощь собирается в натуральном виде. В Казани будет открыт склад, где товары будут готовиться к отправке.

«Второе: президиум регионального политсовета "Единой России" завтра должен принять решение о сборе средств. Оно будет направлено депутатам всех уровней – от Госдумы до местного и всем членам партии. Рекомендовано финансовые средства в размере однодневного заработка собрать и направить на счет регионального исполкома», – отметил Самигуллин.

Руководитель исполкома пояснил, что на эти средства будут куплены товары, которые не удалось собрать в натуральном выражении, но которые востребованы у беженцев.

«На следующей неделе – день уточняется, условно 2 или 3 марта – планируем загрузить всю гуманитарную помощь и отправить», – уточнил он.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Вместе с главой области и МЧС региона определен необходимый объем помощи: это детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и др.