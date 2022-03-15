Единороссы Татарстана готовят отправку стройматериалов для восстановления Донбасса

Активисты татарстанского отделения «Единой России» начали сбор гуманитарной помощи строительными материалами для восстановления социальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил руководитель исполкома татарстанской «Единой России» Марат Самигуллин.

«В связи с разрушениями зданий и социальных учреждений актуальны строительные материалы. Мы от имени секретаря регионального отделения „Единой России“ Фарида Мухаметшина обратились к ряду предприятий нашей республики, которые производят профильную строительную продукцию. Сейчас ждем от них ответа, работа только началась в этом направлении. Обращаемся ко всем производителям, кто производит именно такую профильную продукцию: речь идет и о кирпиче, строительных смесях, гипсовых смесях. Актуален металлопрокат, стекло, фанера, пиломатериалы», — рассказал Самигуллин.

В исполкоме сообщили, что также актуальны медикаменты. «Мы обратились к руководству АО „Татхимфармпрепарат“. Они рассматривают нашу просьбу. У них достаточно большой объем производимой продукции, надеемся на положительное решение этого вопроса», — подчеркнул Марат Самигуллин.

Руководитель исполкома напомнил, что ранее татарстанские единороссы отправили жителям Донбасса продукты питания и предметы первой необходимости. «Десять дней назад мы отправили четыре машины гуманитарной помощи — это в общей сложности 63 тонны различного характера груза на сумму более 13 миллионов рублей. Это без учета большого количества личных вещей, которые приносят в наш штаб гуманитарной помощи неравнодушные жители республики», — напомнил Самигуллин.

Ранее «Единая Россия» организовала в регионах страны сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик. Уже отправлено более 400 тысяч тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей. Также партия разворачивает в Донецке и Луганске гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся.