«Единороссы» Татарстана готовят к отправке на Донбасс 2 фуры с продуктами и лекарствами

Татарстанская «Единая Россия» готовит к отправке на Донбасс 2 грузовика с гуманитарной помощью: продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости. Об этом сообщила «Татар-информу» руководитель информационного центра регионального отделения партии Наталья Лукина.

В среду, 13 апреля татарстанское отделение «Единой России» отправляет фуру с гуманитарным грузом в Ростов. Она станет уже шестой по счёту. Часть груза будет передана вынужденным переселенцам, часть будет отправлена в Донецк и Луганск. В этот раз в составе фуры едет большое количество продуктов питания: тушенка, крупы, сахар, бакалея, питьевая вода. Также отправляем товары первой необходимости: бытовую химию, средства личной гигиены», — сказала Лукина. «На этой же неделе планируется отправка еще одной фуры — с лекарствами. Сейчас идет оформление необходимых документов», — добавила она.

Партия «Единая Россия» в целом по стране продолжает гуманитарную миссию на Донбассе. Как только поступают заявки, «единороссы» готовят к отправке помощь через гуманитарные центры, которые развернуты в Донецке и на территории республики.

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, чтобы преодолеть последствия длительного отсутствия поставок гуманитарных грузов, партия открыла центр помощи в Мариуполе. «Ежедневно сюда обращаются порядка 6 тысяч человек. Здесь организован пункт медпомощи, работает полевая кухня, можно зарядить телефон и получить сим-карту», — сказал Турчак.

Несколько сотен волонтеров центра раздают гуманитарную помощь. За 13 дней жителям передано больше 52 тысяч продуктовых наборов, 142 тысячи буханок хлеба и почти 300 тысяч литров воды. Помощь получают и жители левобережных районов Мариуполя, куда еще недавно продукты и воду возить было невозможно.

Активно помогают беженцам и эвакуированным жителям активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Они развернули два полевых лагеря — в освобожденных поселке Володарское и селе Безыменное. В них уже работает 50 волонтеров и прибудут еще 50. Это медики, психологи и специалисты с большим опытом помощи в условиях ЧС.

Для поиска пропавших родственников работает сайт poisk-mariupol.ru. За несколько дней на него поступило почти 4 тысячи заявок. Данные о пропавших проверяются волонтерами на предмет их прохождения через фильтрационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе.