«Единороссы» РТ передали волонтерам топливные карты для доставки продуктов и лекарств

Исполком татарстанской «Единой России» передал волонтерам республики 32 топливные карты с номиналом 10 тысяч рублей. Их передадут в штабы всероссийской акции «Мы вместе». Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Мы благодарны за поддержку волонтерского движения региональному исполкому партии «Единая Россия». Эти карты служат поддержкой для автоволонтеров, которые бескорыстно помогают татарстанцам, доставляют продукты и лекарства и продолжают оказывать поддержку врачам по доставке их к пациентам или на работу», - рассказал исполнительный директор АНО “Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан” Айрат Мубаракшин.

Как отметил руководитель татарстанского исполкома партии «Единая Россия» Марат Самигуллин, волонтерские центры республики продолжают свою работу, доставляя товары первой необходимости пожилым, инвалидам, многодетным семьям.

«Мы будем оказывать всю возможную помощь, пока в этом будет потребность», - сообщил Самигуллин.

Ранее татарстанская «Единая Россия» также передала топливные карты медицинским учреждениям Казани на сумму 180 тысяч рублей. А в центр вакцинации городской поликлиники №10 был передан компьютер, для обработки данных пациентов.