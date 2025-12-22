Единороссы РТ передали новогодние подарки для молодых людей – подопечных БФ «Ангелы веры»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России»

Татарстанское региональное отделение «Единой России» передало новогодние сладкие подарки для 40 молодых людей – подопечных благотворительного фонда «Ангелы веры». Об этом сообщает пресс-служба ТРО «ЕР».

Начиная с 2019 года благотворительный фонд помогает казанским семьям, которые воспитывают детей со множественными аномалиями в развитии, а также защищает права и законные интересы детей-инвалидов и инвалидов.

«Среди наших подопечных в том числе молодые люди старше 18 лет, которые в силу своих заболеваний изолированы от общества, от коммуникации с другими людьми. Мы стараемся поддерживать их, в предпраздничные новогодние дни навещаем с подарками», – пояснила президент БФ Регина Русинова.

От фонда в этом году девушки получат в подарок электрические зубные щетки, юноши – машинки для стрижки. Эти устройства должны помочь родителям и опекунам молодых людей в уходе за ними, объяснили в фонде.

«Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин всегда откликается на наши просьбы о помощи. Нашему сотрудничеству уже много лет, вот и в этот раз партия передала для наших подопечных сладкие новогодние подарки», – добавила Регина Русинова, поблагодарив представителей партии за поддержку.

«С фондом мы работаем давно. В первую очередь это касается предновогодних акций. Мы помогали организовать посещение новогодних представлений для детей, каждый год от актива партии направляем сладкие новогодние подарки. Этот год не стал исключением <…>», – заметил Марат Самигуллин.