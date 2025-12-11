Единороссы РТ намерены сохранить свое представительство в Госдуме в 2026 году

Важнейшим политическим событием 2026 года станут выборы депутатов Государственной Думы. Ставим задачу – как минимум сохранить представительство «Единой России» в Госдуме, заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин.

«Это нужно для продолжения большой системной работы по отстаиванию интересов республики, привлечению в экономику дополнительных средств в рамках нацпроектов и госпрограмм. Сейчас 14 из 15 депутатов, избранных от Татарстана, – единороссы», – сказал он на заседании Регионального совета первичных отделений ТРО «Единой России».

Мухаметшин отметил, что подготовка к избирательной кампании уже стартовала. В феврале будет создан оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России», а в мае состоится само голосование.

«Мы еще раз будем сдавать экзамен, дадим сами себе оценку. Взаимодействие с партийным активом необходимо начинать уже сегодня, формировать мобилизационную базу, пул сторонников, волонтеров, наблюдателей. Это и ежедневное общение с людьми, отчеты по наказам, разъяснение наших позиций», – обратился секретарь татарстанского отделения партии к представителям «первичек».

По его словам, предстоит обновление «Народной программы», с которой «Единая Россия» пойдет на выборы. «Прошу всех принять самое деятельное участие в сборе предложений, наказов и интересных идей», – подчеркнул спикер парламента.

Мухаметшин заметил, что первичные отделения должны внести свой вклад в формирование «свода партийных действий на следующий пятилетний цикл», включив в него значимые для всей России инициативы.

«В приоритете – партийные проекты, программы. Реализация не только федеральных и региональных проектов, но и собственных местных инициатив повышает роль первичных отделений, позволяет вовлечь в проектную деятельность еще больше сторонников и активистов», – добавил он.

В этом контексте, по словам единоросса, первичные отделения рассматриваются как «точки входа в политику для активных неравнодушных граждан», как своеобразный «социальный лифт».