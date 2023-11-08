Единороссы проверили ход строительных работ в районах Татарстана

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Татарстанский «партийный десант» регионального отделения «Единой России» ознакомился с ходом строительства и ремонта объектов социальной сферы в Муслюмовском, Сабинском, Верхнеуслонском, Актанышском и Лениногорском районах республики. Работы ведутся в рамках народной программы партии.

В частности, рабочая группа побывала в Набережно-Морквашской средней школы Верхнеуслонского района, где учатся 147 детей, и оценила ремонт пищеблока (до этого пищеблоки обновили в Матюшинской и Татарско-Бурнашевской школах).

Здесь провели электромонтажные работы, обновили потолки и напольные покрытия, отремонтировали стены и заменили вентиляцию. А также приобрели морозильник, холодильник, два больших водонагревателя, духовой шкаф и электрическую плиту. Всего в преображение школьной столовой вложили 2,5 млн рублей.

В Муслюмовском районе единороссы проверили несколько объектов. Рабочая группа под руководством главы района Альберта Хузина осмотрела построенную в 1982 году водонапорную башню в Муслюмове, где идут восстановительные работы. Долгие годы через трещины в сооружении просачивалась вода.

Затраты на ремонт башни, обеспечивающей водой половину жителей райцентра, оцениваются в 4,5 млн рублей. На эти цели направили средства самообложения. Сейчас уже восстановили трубу, подающую воду в башню. Происходит сборка нового резервуара для воды. После подключения к скважине сюда проведут освещение. Работы планируется завершить в течение двух недель.

Партийцы также посетили торжественное открытие заасфальтированных дорог в микрорайоне Аэропорт. На улицах Днепрова и Хабибуллина привели в порядок 2,7 километра дорожного полотна. В целом за два года в селе по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Жилье и городская среда» заасфальтировали 11 улиц в микрорайонах Аэропорт и Янарыш общей протяженностью 10 километров.

В Сабинском районе новый асфальт уложат на улице Центральная в селе Большой Арташ, где приведут в порядок участок дороги длиной 153 метра. В свою очередь в деревне Два Поля Арташ 300 метров асфальтного покрытия уложат на улице Школьная, а в селе Язлы Арташ новый асфальт появится на участке улицы Баумана в 215 метров.

Ход ремонта стоимостью 1,5 млн рублей проверил партийный десант под руководством главы Арташского сельского поселения Алмаза Аглямзянова. Работы выполняются в соответствии с графиком.

В Лениногорском районе в селе Ивановка, по национальному проекту «Здравоохранение» ремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. Ход работ оценили местные единороссы под руководством главы Ивановского сельского поселения Алины Бодряевой.

В здании медпункта заменили окна и двери, выровняли стены, потолок и пол, обновили электропроводку и инженерные коммуникации. На ремонтные работы выделено 2,65 млн рублей.

К ФАПу прикреплены жители деревень Аккуль и Медведка, поселка Марьяновка, сел Ивановка и Михайловка. Медицинскую помощь здесь будут получать около 800 человек

В Актанышском районе партийцы ознакомились с ходом капитального ремонта Новоалимовского сельского дома культуры. Руководил рабочей группой глава муниципалитета Ленар Зарипов.

Запланированы все виды работ: отделка фасада и утепление здания, ремонт кровли, замена окон и дверей, полов, монтаж электропроводки, систем отопления и водоснабжения, обустройство входа в здание. В ДК оборудуют современный актовый зал для выступлений и мероприятий, а также спортзал. Срок сдачи — 15–20 декабря текущего года. Стоимость ремонта оценивается в 60 млн рублей.