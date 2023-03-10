«Единороссы» проверили строительство соцобъектов в Зеленодольском и Апастовском районах

Партийный десант «Единой России» продолжает вести контроль за качеством социальных объектов в городах и районах республики, включенных в Народную программу. Об этом сообщает информационный центр партии.

Секретарь Апастовского отделения «Единой России», глава района Айрат Зиганшин совместно с депутатами осмотрели строительные объекты. На сегодняшний день в районе идут работы по строительству футбольного манежа в Апастово, многофункционального центра в селе Средний Биябаш, многофункционального центра в селе Шемяково, здания Кзыл-Тауского сельского поселения и капитальный ремонт здания Централизованной бухгалтерии.

Напомним, что в 2022 году в рамках Народной программы было отремонтировано 5 школ района: имени Героя Советского Союза Рема Абзалова, Деушевская, Чуру-Барышевская, Сатламышевская и Староюмралинская.

В образовательных учреждениях обновили фундамент, отмостку, кровлю, учебные классы и помещения, холл, зал рекреации и лестничные марши. Установлены новая кровля и вентилируемый фасад, заменены системы отопления, канализации, водоснабжения, завершается внутренняя отделка.

А в селе Осиново Зеленодольского района по Народной программе партии строится многопрофильная клиника. В рамках Партийного десанта объект уже посетили секретарь Зеленодольского местного отделения партии Михаил Афанасьев и представители Минздрава Татарстана.

Завершена облицовка фасада, внутри оштукатурены стены, настелены полы, установлены окна, двери, готовы входные группы. Есть электричество, вода, функционирует вентиляционная система и система теплоснабжения. Продолжается чистовая отделка помещений. Откроют поликлинику уже в этом году.

«Для нас это важный проект, его реализация во многом стала возможной благодаря руководству нашей республики. Число жителей Осиново с каждым годом растет, уже сегодня это порядка 18 тысяч жителей. Наша задача – создание социальной инфраструктуры и повышения уровня жизни населения. Эта поликлиника будет одной из самых современных в Зеленодольском районе. Также запланировано строительство жилья для медработников и объектов социальной инфраструктуры – детской школы искусств и бассейна», – отметил Михаил Афанасьев.