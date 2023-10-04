Единороссы проверили, как строят и ремонтируют социальные объекты в районах Татарстана

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Татарстанский «Партийный десант» регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках народной программы ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ на объектах социальной сферы в Лениногорском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском и Чистопольском районах РТ.

В частности, депутаты Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского района Владислав Никишин и Ольга Куракина оценили благоустройство территории фельдшерско-акушерского пункта в селе Нариман, организованное в рамках реализации Народной программы «Единой России».

«Задача народной программы — улучшить условия жизни людей. <…> Сейчас готовим к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Нариман, предварительная дата запуска — конец ноября. Надеемся, что к тому времени все работы по благоустройству и подключению коммуникаций будут окончательно завершены», — заметил Никишин.

В Новошешминском районе благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова идет капитальный ремонт обветшавших зданий Просточелнинской школы и Чебоксарского детского сада. Ход работ проинспектировал глава Новошешминского района и депутат местного Совета Вячеслав Козлов. По его словам, он будет еженедельно посещать объекты и лично контролировать процесс реконструкции.

В свою очередь глава Нурлатского района и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дамир Ишкинеев проверил ход создания новой системы водоснабжения. Блок фильтровальной станции будет включать станцию водоподготовки и резервуара для чистой воды.

Ишкинеев также принял участие в открытии обновленной по республиканской программе «Наш двор» территории между домами №16 по улице Тельмана и №3 по улице Электростанция. Здесь появились ровные дорожки, удобные парковочные места, скамейки, оборудование для чистки ковров и, главное, игровые комплексы для детей разных возрастов.

«В этом году по программе „Наш двор“ в Нурлате благоустроено 17 дворовых территорий. Все они по-своему интересны, ни один двор не похож на другой. В них всегда очень много людей, много детей, отдыхающих. Спасибо Раису Татарстана за такую замечательную программу», — заметил руководитель муниципалитета.

В Лениногорском районе партийный десант местного отделения «Единой России» оценил работу центра «Точка роста», созданного по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным) в Куакбашской школе. Тут отремонтированы кабинеты физики, химии и биологии.

В «Точке роста» занимаются учащиеся 5–9-х классов. Также в школе есть кружок «Робототехника». «Благодаря открытию центра мы серьезно улучшили материально-техническую базу», — пояснила директор образовательного учреждения Венера Валиева.

Начальник Управления образования Лениногорска Вагиз Санатуллин уточнил, что стартовавший в 2019 году проект «Точка роста» «дает возможность сельским детям получить образование наравне со сверстниками из престижных городских школ, раскрыть свои таланты и выбрать нужную профессию».

В Сабинском районе партийцы во главе с депутатом, главой Большеныртинского сельского поселения Рафисом Сафаргалиевым ознакомились с ходом работ на объекте народной программы партии в селе Завод-Нырты. Тут реконструируют здание бывшей Завод-Ныртинской средней школы имени И. С. Башкирова. После ремонта здесь разместится круглогодичный оздоровительный лагерь для детей-инвалидов. Все работы, как убедились проверяющие, выполняются в соответствии с графиком.

Кроме того, в Чистопольском районе, в селе Белая Гора, открылся еще один пункт комплексного обслуживания населения. Магазин здесь был и до этого, но он размещался в старом и обветшалом здании. Новый объект построили по целевой республиканской программе «Сельский магазин».

«От имени главы, себя лично, всех органов местного самоуправления поздравляю вас с этим значимым событием. <…> Огромное спасибо Раису республики и Правительству Татарстана за реализацию таких значимых программ. Благодарим и подрядчика, построившего это здание, работа была выполнена в кратчайшие сроки и с высоким качеством», — сказал на церемонии открытия первый заместитель главы Чистопольского района Константин Иванов.