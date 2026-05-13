Единороссы провели в Казани шахматный турнир в честь 9 Мая

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Турнир «Ход Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Шахматной школе Сергея Карякина, работающей на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан.

Мероприятие было организовано в рамках марафона «Сила России» и стало частью масштабной акции, объединившей шахматные клубы Сергея Карякина, работающие в разных регионах страны, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Участников по видеосвязи поприветствовал сенатор, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по быстрым шахматам и олимпийский чемпион Сергей Карякин. «Для нас важно, что шахматы становятся пространством для общения, поддержки, социальной реабилитации и активной общественной жизни», – сказал, в частности, гроссмейстер.

Глава Штаба общественной поддержки Камиль Садриев указал на символичность времени, выбранного для проведения мероприятия. «Сегодня здесь встретились поколения: те, кто защищал и защищает страну, их близкие и наша молодежь. Такие соревнования <...> превращаются в настоящую точку притяжения, где житейская стойкость встречается с честным интеллектом. Отдельное спасибо Сергею Карякину: его шахматная школа показала пример открытости для бойцов и их семей», – заявил он.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Участниками турнира стали ветераны боевых действий, военнослужащие действующей армии, члены их семей, партнеры штаба, сотрудники фонда «Защитники Отечества», сотрудник аппарата Госсовета РТ, сторонники партии, член Молодежного парламента Казгордумы, студенты Казанского федерального университета и школьники.

Соревнующиеся состязались в формате «быстрых шахмат», сыграв по девять партий. Судьей выступил Данил Сибгатуллин. По итогам турнира первое место завоевал Руслан Семенов, второе – Аскар Салихов, а третье – Рустем Мухаметшин.

Лучший участник из числа ветеранов и действующих бойцов специальной военной операции получил право представить Республику Татарстан на I Всероссийском шахматном турнире «Шахматы для СВОих», который пройдет 29 июля с 1 августа 2026 года в городе Нижний Тагил Свердловской области.

Для гостей мероприятия была организована фотовыставка, приуроченная к открытию шахматного клуба. Экспозиция знакомила с историей создания и нынешней жизнью пространства для интеллектуальной игры.

Акция «Ход Победы» проводится штабами общественной поддержки «Единой России» и шахматными клубами Сергея Карякина с 27 апреля по 13 мая. Она нацелена на увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, вовлечение в шахматное сообщество ветеранов спецоперации и членов их семей, а также на развитие шахмат во всех регионах России.