Единороссы проинспектировали ход ремонта лицея, сквера и моста в Казани

Партийный десант «Единой России» побывал на четырех площадках в Казани, где проводятся работы в рамках народной программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, депутат Казгордумы Ильдар Низамутдинов и помощник депутата Государственной Думы Юлия Бабанова посетили сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ. Общественное пространство расположено на пересечении улиц Карбышева и Танковой и обновляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство здесь проводится с 2021 года: обновлен фонтан и приведена в порядок территория вокруг него. Зимой его чаша используется в качестве катка и места проведения новогодних мероприятий.

К настоящему моменту ремонтные работы в парке завершены на 20%. Предстоит провести еще две очереди работ, однако уже скоро здесь обустроят зоны для тихого отдыха, занятий спортом, детскую игровую площадку. Территория будет дополнительно озеленена — ожидается высадка кустарников и восстановление газонов. В целом работы охватят 1,6 гектара парка.

«Мне хотелось бы подчеркнуть важность вашей работы. С каждым посаженным деревом, с каждой новой прогулочной дорожкой сквер превращается не просто в приятную зону отдыха, но и в символ стремления к совершенствованию жизни в городе», — поблагодарил рабочих Ильдар Низамутдинов.

Также партдесант побывал в строящемся центре врача общей практики и педиатра в жилом массиве Борисоглебское. Объект возводится по национальному проекту «Здравоохранение» и, как ожидается, будет открыт до конца 2024 года. Услуги терапевта, педиатра и ряда других специалистов (по определенному графику) смогут получить как сами жители Борисоглебского, так и казанцы из прилегающих поселков.

В настоящее время строятся стены первого этажа будущего медучреждения, работы ведутся по графику. Площадку посетили активисты районной первички «Единой России и главврач детской городской больницы №7, депутат Казгордумы Марат Галиуллин.

Также по народной программе в Приволжском районе Казани капитально ремонтируют лицей №83 — Центр образования Приволжского района Казани на улице Братьев Касимовых. Ход работ здесь оценили депутат Госсовета РТ Нияз Гафиятуллин и помощник депутата Госдумы РФ Юлия Бабанова.

Здание было построено в 1973 году. В 2014 году здесь уже проводился ремонт, а в 2022-м были обновлены спортзал и столовая, которая стала работать в формате школьного ресторана. Образовательное учреждение объединено с лицеем №95 и функционирует как часть крупного образовательного комплекса. Здесь обучаются 2,7 тысячи учеников, а с нового учебного года с учетом первоклассников их станет 2,9 тысячи. Образованием детей занимаются 140 преподавателей.

В настоящее время в здании ремонтируют классы, санузлы и коридоры. Планируется, что будет обновлен не только внешний вид объекта, но и его внутреннее наполнение. Лицей должен стать функциональным пространством для комфортного и безопасного времяпрепровождения учащихся и их наставников.

«Уверен, что новые условия, созданные благодаря капитальному ремонту, помогут лицеистам успешно развиваться и достигать новых вершин», — прокомментировал депутат Нияз Гафиятуллин.

Также участники партдесанта посетили аварийный мост через реку Солонку в поселке Кадышево Авиастроительного района. Конструкцию протяженностью 32 метра ожидает капитальный ремонт в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». В процессе рабочие демонтируют существующий мост, построят опоры и полотно, смонтируют пролетные конструкции, установят ограждения и организуют съезды.

«Мост через Солонку — важный объект не только для местных жителей, но и для многих казанских автомобилистов. Через него проходит дорога, которая связывает город с федеральной трассой М7 и Алатским трактом. Несмотря на большие объемы, подрядчики обещали выполнить работу качественно и сдать ее в срок», — прокомментировала депутат Госсовета РТ Светлана Вострикова. Вместе с ней на площадке побывала руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Авиастроительного района Наталья Панфилова.

Напомним, что народная программа — это стратегический документ партии «Единая Россия», сформированный на основании почти 2,5 миллионов предложений и обращений граждан страны и затрагивающий многие сферы жизни.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.