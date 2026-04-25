Единороссы присоединились к субботнику в Лядском саду Казани

Представители Татарстанского отделения «Единой России», сторонники «ЕР», депутаты Государственного Совета РТ и работники его аппарата, сотрудники регионального исполкома и общественной приемной председателя партии, активисты «Молодой гвардии» вышли на субботник в Лядском саду Казани, организованный в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

«Лядской сад в последние годы сильно преобразился в рамках благоустройства общественных пространств, и мы стараемся здесь поддерживать чистоту. Каждый наш субботник мы стараемся превратить в небольшой праздник – звучит музыка, идет зарядка, проводим викторины с призами. Всё это не только для участников субботника, а для горожан, которые в это время гуляют и отдыхают в саду. <...> Также мы организуем угощения – чаепитие с блинами. Но для нас главное – результат после субботника», – заявил руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Представитель партии обратил внимание на помощь властей Казани в организации субботника и активную позицию горожан. «Каждый год „Горводзеленхоз“ нам помогает с транспортом, инвентарем, вывозом мусора. <...> И такие акции по уборке казанцы с удовольствием поддерживают. Люди выходят в свои дворы, в общественные пространства, чтобы очистить их от мусора <...> Это стало всенародным делом», – выразил уверенность он.

«Сегодня погода располагает к добрым делам, и субботник – это прекрасная возможность для всего коллектива объединиться, чтобы вместе сделать наш город чище и уютнее. Традиционно мы приводим в порядок Лядской сад и каждый раз, проходя мимо, с особым чувством смотрим на результат своего труда, вспоминая, как дружно и весело работали вместе», – заметил в свою очередь управляющий делами аппарата Госсовета Булат Хасанов.

«Госслужащие свою деятельность <...> ведут в пиджаках. И это один из тех дней, когда мы снимаем пиджаки, надеваем рабочую одежду и с удовольствием выходим на уборку. Это очень полезное мероприятие с точки зрения и того, что многие наши сотрудники приобщают своих детей к таким акциям. Так мы завлекаем молодежь, просим следовать примеру старшего поколения», – обратил внимание его заместитель Альберт Валеев.

Экологическая акция началась рано утром, и для бодрого настроения перед нею член регионального совета сторонников партии «Единая Россия», советник председателя ФСО «Динамо» РТ, член Общественной палаты РФ и заслуженный тренер России Ольга Павлова провела для участников зарядку. К физкультминутке присоединились все пришедшие на субботник. Зарядка состоялась в рамках всероссийского марафона «Сила России».

«Проведение субботников пришло к нам из Советского Союза, и это очень хорошая история, ведь люди делают что-то полезное – для своей страны, города, поселка, района, двора. <...> Люди плечом к плечу вместе работают – это командообразующее начало. <...> Ведь это чистота не только для сквера, это чистота внутренняя, духовная. Такие акции призывают: „Надо начинать с себя!“ <...> И сегодняшний субботник в очередной раз доказал, что надо начинать с себя <...>. И тогда наша страна будет непобедима!» – подметила Ольга Павлова.

Традиционно участвуют в акции не только сотрудники аппарата Госсовета, но и работники Региональной общественной приемной и Штаба общественной поддержки «Единой России».

«У нас есть свой экологический проект по нескольким направлениям, в котором мы задействуем людей всех возрастов. Все наши сотрудники проникаются темой сохранения экологии, поэтому для нас главный лозунг – <...> из произведения Экзюпери: „Проснулся – прибери свою планету!“ Я призываю всех не проходить мимо мусора, делать это не только в какой-то конкретный день, а всегда <...>!» – заявила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «ЕР» Анастасия Исаева.

Акция носила не только природоохранный характер – в Лядском саду стояли информационные столы, где любой мог оставить свои предложения и инициативы для внесения в новую народную программу «Единой России» (каждый гражданин страны может внести свои инициативы на сайте естьрезультат.рф).

К мероприятию присоединился и участник праймериз «Единой России», депутат Горсовета Зеленодольска Артур Камалеев. «Для меня вообще большая честь – участвовать в экологических акциях, общественных инициативах. Я специально приехал из Зеленодольска, чтобы привести в порядок Лядской сад в Казани. И, несмотря на холодную погоду, настроение у меня праздничное – я могу видеть, как преображается парк, в том числе и благодаря моим усилиям», – рассказал он, добавив, что его целевая аудитория как участника предварительного голосования – это представители молодого поколения.

По словам куратора местных отделений «Молодой гвардии Единой России» Асафа Сулагаева, казанские молодогвардейцы вышли на уборку и очистку территории в Лядском саду, а активисты из местных отделений – «на свои локации в каждом районе, городе, поселке». Уже несколько недель общественники приводят в порядок не только общественные пространства, но и исторические места – памятники, воинские захоронения, могилы героев Великой Отечественной и Гражданской войны, благоустраивают территории, связанные с именами отличившихся участников специальной военной операции, помогают семьям военнослужащих.

«Кроме того, в преддверии Дня Победы ежедневно наши активисты раздают Георгиевские ленты жителям республики с напоминанием о великом празднике. На этой неделе мы развернули самую большую Георгиевскую ленту в стране», – акцентировал он.

«Единая Россия» реализует ряд партийных проектов в сфере экологии, благоустройства, развития территорий. Наиболее важные из них – это федеральные партийные проекты «Чистая страна», «Городская среда», «Единая страна – доступная среда» и ряд других.