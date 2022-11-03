«Единороссы» предложили ввести единый перечень льгот для участников спецоперации

Единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников специальной военной операции на Украине независимо от места жительства предложила партия «Единая Россия». Компенсировать регионам недостающие средства на эти цели партия предлагает за счет федерального бюджета. Письмо с соответствующей инициативой секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил главе Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил России, Премьер-министру Михаилу Мишустину.

«За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном же уровне реализуется порядка 50 различных мер поддержки – от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат.

Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно», - уверен Андрей Турчак.

В связи с этим партия предлагает установить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета; установить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому.

Также предлагается предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО; право на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров; право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки и многое другое.

Единороссы Татарстана поддерживают инициативу руководства партии.

«Региональное отделение на системной основе занимается сбором гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На базе творческого пространства “Маяковский” в Казани работает гуманитарный штаб “Мы Вместе”. И если ранее наши внимание и поддержка были сфокусированы на вынужденных переселенцах, проживающих на территории Татарстана, то с сентября этого года основным приоритетом нашей деятельности стала работа с семьями мобилизованных граждан, а также сбор всевозможной помощи для российских военнослужащих. Наше региональное отделение партии регулярно отправляет гуманитарные конвои в Луганскую народную республику. Я сам лично неоднократно находился с гуманитарной миссией в Мариуполе и Лисичанске. В рамках недавней поездки в Лисичанск много общался с местными жителями, слышал много теплых, добрых слов за оказанную Татарстаном гуманитарную помощь», – сообщил член президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия», депутат Госсовета Татарстана Динар Бариев.

Напомним, 20 октября Президент Владимир Путин подписал инициированный «Единой Россией» закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом по доверенности. Теперь военнослужащие, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями организации, при мобилизации будут иметь пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица. Правоотношения распространяются на граждан, мобилизованных с 21 сентября. Закон вступил в силу со дня подписания. Также «Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы.

Также принят закон «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ распространил на этих солдат и офицеров меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.