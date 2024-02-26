Единороссы предложили новые меры поддержки участников спецоперации

Новые меры поддержки участников спецоперации, волонтеров и производителей БПЛА предложила рабочая группа по СВО «Единой России» в очередном докладе Президенту РФ Владимиру Путину. Предложения выработаны с учетом пожеланий от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на “дальневосточные” и “арктические” гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования; гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий – и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас “или/или”); не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям (сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах)», – отметил он.

Кроме того, предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (три миллиона рублей в случае ранения, пять миллионов рублей – в случае гибели).

Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для производителей гражданских самолетов.

Также предлагается снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в спецоперации.

Кроме этого, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. «На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть – недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», – сказал Турчак.

На заседании рабочей группы также заслушали отчет о законодательной работе с начала года.

Координатор рабочей группы по СВО в Татарстане, региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Алсу Набиева рассказала, что республика на сегодняшний день обеспечивает полную и всестороннюю социальную поддержку военнослужащих и членов их семей – данное направление остается приоритетным для республики. Есть федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки, которые собраны и каталогизированы на платформе «ЗАБОТА О СВОих».

«Наши ребята героически сражаются, поэтому и военнослужащие, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки, – подчеркнула Набиева. Она напомнила, что Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате по 305 тысяч рублей тем, кто после 31 декабря 2023 года заключит контракт с Вооруженными силами РФ на участие в спецоперации. Кроме того, ведется большая работа с подрастающим поколением, регулярно проводятся встречи с участниками СВО, старшеклассники помогают в сборе гуманитарной помощи.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента РФ Владимира Путина, напоминает пресс-служба регионального отделения «Единой России». Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.