Единороссы предлагают сделать самбо обязательным уроком физкультуры

Порядка 3 тысяч детей и подростков из Татарстана занимаются самбо в секциях и спортивных школах. В ДЮСШ республики действуют 24 отделения самбо, рассказал рассказал региональный координатор федерального партпроекта «Zа самбо» в Татарстане Иван Егоров. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Об уровне наших спортсменов говорят последние достижения — это победители первенства мира среди юниоров, первенства мира среди девушек до 16 лет, два чемпиона Европы. У нас много победителей и призеров чемпионата и первенства России по самбо. Наши тренеры постоянно повышают квалификацию, выезжают на специализированные семинары», — заявил он.

Помимо этого, в республике реализуется проект «Самбо в школу». Он включен в программно-методический комплекс для образовательных учреждений и знакомит с этим видом единоборств учащихся 1-11-х классов. В реализации программы участвуют образовательные учреждения Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, самбо преподается в рамках уроков физкультуры в Дрожжановском и Чистопольском районах. С детьми занимаются учителя, имеющие квалификацию тренера по самбо, уточнил координатор партпроекта.

По мнению исполнительного директора Федерации самбо Альберта Валиуллова, проект «Самбо в школу» важен для подготовки будущих воспитанников спортшкол. В обычных школах ребятам объясняют азы единоборств, привлекают их к эстафетам демо-самбо. В результате они приходят в ДЮСШ уже подготовленными.

«Поскольку в спортивные школы ребят на секции самбо берут с 10 лет, важно начать подготовку детей с 7-8 лет», — уверен он.

В Татарстане регулярно проводятся порядка 12-14 соревнований по самбо, в том числе первенство и чемпионат республики по самбо, Кубок Федерации самбо РТ. Республиканские турниры проходят в Кукморском, Сабинском, Чистопольском, Буинском, Ютазинском районах.

Подготовкой тренеров занимается Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма. Для этого в нем создана специализация «спортивная борьба». Ежегодно выпускается свыше 400 специалистов, обладающих правом преподавания самообороны в школе. Еще 20 выпускников по итогам обучения получают квалификацию тренера по самбо.

«Понимая важность и востребованность данного направления, Институт дополнительного образования нашего университета на регулярной основе проводит курсы повышения квалификации по этой спортивной дисциплине, а также реализует программы профессиональной переподготовки, которые позволяют слушателям переобучиться и пополнить ряды тех, кто дает нашим школьникам такие важные навыки и прививает любовь к спорту», — пояснил заведующий кафедрой теории и методики единоборств Поволжского ГУФКСиТ, кандидат педагогических наук, профессор Юрий Болтиков.

Партия «Единая Россия» уделяет большое внимание развитию самбо. В том числе предлагается сделать его обязательным уроком физкультуры и провести турнир в регионах, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил на пленарном форуме «Россия — Zа самбо» врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Мероприятие, прошедшее в Уфе, собрало 500 человек из всех регионов. Проведены две панельные дискуссии, посвященные роли этого вида единоборств и его продвижению в школах и вузах.

Якушев напомнил, что этот проект обсуждается уже не первый год. Ряд регионов уже выразили готовность стать экспериментальной площадкой, где инициатива пройдет проверку. После этого станет явно, есть ли необходимость распространить эксперимент на всю территорию России.

Врио секретаря Генсовета партии отметил, что ежегодно в рамках партпроекта «Zа самбо» растет количество действующих секций. Так, в настоящее время азам этого вида спорта обучаются 600 тысяч детей и подростков.

«В вузах системно занимаются более 10 тысяч студентов. 85 университетов участвуют в официальных соревнованиях „Студенческой спортивной лиги самбо“. В сёлах тренируются более 30 тысяч человек», — перечислил спикер.

Поздравление участникам пленарного форума направил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его мнению, самбо является одним из ключевых видов спорта, который воспитывает молодого человека, развивает уважение к духовно-нравственным ценностям, культуре здорового и безопасного образа жизни.

«В прошлом году мы торжественно и масштабно отметили 85-летие самбо, — напомнил министр. — Впервые вместе отметили День самбо, который был учрежден Президентом. За этот год очень много событий в рамках партпроекта произошло практически в каждом регионе. Но главный результат — это развитие инфраструктуры для занятий самбо и увеличение количества ребят, которые занимаются этим видом спорта».

Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» стремится к тому, чтобы в каждом регионе страны действовал спортзал либо секция самбо.

В заключение он выразил благодарность ведомствам и организациям, которые принимают активное участие в развитии данного вида спорта: Всероссийской федерации самбо, Минспорту, Минпросвещения, Минобрнауки, руководителям регионов, координаторам и председателям общественных советов партпроекта, президентам региональных федераций самбо.