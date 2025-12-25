Единороссы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Казани

Фото: tatarstan.er.ru

В Татарстане стартовала акция «С Новым годом, ветеран!», проводимая по инициативе партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы». До конца года единороссы навестят всех татарстанцев – участников Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с праздником, сообщается на сайте партии.

Руководитель регионального исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин навестил ветерана Александра Малова. Малов – уроженец деревни Старые Курбаши Кайбицкого района, в годы войны в 14 лет рыл противотанковые рвы и работал трактористом. В 1943 году он был мобилизован на фронт, служил механиком-водителем бронетранспортера М3А1 в составе 57-го отдельного тяжелого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии и дошел до Берлина.

После войны Александр Малов окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, работал в республиканских изданиях, является членом Союза журналистов Татарстана, автором более 30 научных работ и книг, в том числе о Героях СССР и Татарстана. По словам супруги ветерана, он продолжает писать новые книги.

«С сегодняшнего дня и вплоть до нового года наши коллеги – члены партии "Единой России", депутаты от нашей партии посещают ветеранов Великой Отечественной войны в рамках традиционной акции "С Новым Годом, ветеран!". Сегодня Александру Михайловичу мы вручили личные поздравления от имени Секретаря нашего регионального отделения партии Фарида Мухаметшина, личные поздравления от мэра Казани Ильсура Метшина», – рассказал Самигуллин.

Он отметил, что партийцы посещают ветеранов регулярно. «Ежегодно мы приезжаем к Александру Малову, и он всегда в бодром расположении духа, прекрасно себя чувствует, много гуляет. На будущий год ему будет сто, мы обязательно приедем на юбилей», – добавил Самигуллин.

В этот же день единороссы навестили ветерана Алексея Комлева. Его посетили замруководителя Регионального исполнительного комитета ТРО «Единая Россия» Юлия Манина, депутат Казгордумы Петр Королев и руководитель Общественной приемной «Единой России» Советского района Казани Талия Ахметшина.

Алексей Комлев родился в 1926 году в селе Тумботино Павловского района Горьковской области. В 1943-м прошел обучение по ремонту танков на заводе в Богородске, в 1944-м был направлен на фронт, участвовал в освобождении Шяуляя и закончил войну в Восточной Пруссии. После службы преподавал в высшем танковом училище в Казани и ушел в запас в звании полковника.

Ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги» и юбилейными наградами. «Я еще в строю, в спортивной форме. Почти каждый день хожу в гараж, езжу за грибами, у меня любимые места есть, ну и гуляю», – рассказал Комлев.

Единороссы поздравили ветеранов и вручили им подарки от партии. Акция стартовала 25 декабря и продлится до конца года. Всего в Татарстане поздравления и подарки получат более 100 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.