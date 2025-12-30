Единороссы поздравили участника Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом

Фото: tatarstan.er.ru

В Менделеевском районе Татарстана в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» представители партии «Единая Россия» навестили участника Великой Отечественной войны Зайнака Аглиева и его семью. Об этом сообщается на сайте партии.

Секретарь Менделеевского местного отделения партии, глава района Роберт Искандаров вместе с заместителем главы Лейсан Галеевой, исполнительным секретарем местного отделения «Единой России» Зульфирой Хаертдиновой и главой Бизякинского сельского поселения Ильмиром Кашафутдиновым поздравили ветерана и его супругу с наступающими праздниками и вручили подарки от партии.

Зайнак Аглиев был одним из первых, кто в 2007 году вступил в партию «Единая Россия» в родном сельском поселении.

Роберт Искандаров отметил, что подобные встречи имеют особую ценность для общества и служат важной связью между поколениями. «Зайнак Аглиевич – живая легенда, чей подвиг подарил нам мирную жизнь. Такие встречи – важнейшая связь между поколениями», – подчеркнул он.

Ветеран, в свою очередь, поблагодарил представителей партии за внимание и поддержку. «Спасибо за память. Главное, чего я желаю всем землякам, – это мирного неба над головой. Берегите друг друга, цените то, что имеете», – сказал Зайнак Аглиев.

Акция «С Новым годом, ветеран!» проводится по инициативе партии «Единая Россия» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В Татарстане она стартовала 25 декабря и продлится до конца года.

В рамках акции представители партии, «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеров Победы» навещают участников и инвалидов Великой Отечественной войны, поздравляют их с Новым годом и вручают подарочные наборы. В республике подарки в рамках акции получат более 100 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.