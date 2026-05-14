Единороссы посетили объекты народной программы в 5 районах Татарстана

В Татарстане продолжается ремонт и строительство соцобъектов в сфере здравоохранения, образования и госструктур. Депутаты, активисты партии посетили некоторые из объектов народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

В Альметьевске стартовал первый этап благоустройства больничного городка на территории у Детской городской больницы с перинатальным центром. В 2026 году здесь будет создано новое пространство для отдыха и ожидания.

Помимо Детской больницы в больничный городок входят также Республиканский клинический онкологический диспансер им. М.З. Сигала и Альметьевская центральная районная больница. Работы на прилегающих территориях рядом с ними будут продолжены в следующих очередях.

В рамках первого этапа благоустройства будет создан «Сад детства» – специализированная территория для детей, гармонично интегрированная в существующий больничный парк. Здесь появятся уютные прогулочные дорожки, новые растения и современное игровое оборудование.

В парке «Здоровье», который находится на прилегающей территории, уже имеется площадка с разнообразным игровым оборудованием. Поэтому задача новой зоны – в создании пространства, не предназначенного для шумных игр.

Приоритет на территории больничного городка отдается экипажам скорой медицинской помощи и посетителям больницы. Пересматривается структура въездных групп и маршруты движения, обеспечивая максимально быстрый и беспрепятственный доступ к медицинским корпусам, а также понятную и удобную навигацию для пациентов, в том числе приезжающих из районов.

«Проект реализуется благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова по программе развития общественных пространств. Больничный городок обслуживает весь Альметьевский район с населением около 200 тыс. человек, а онкологический центр – юго-восток Татарстана, охватывая почти 10 муниципальных районов и порядка 600 тыс. жителей», – рассказала исполнительный секретарь Альметьевского местного отделения «Единой России» Лилия Миннеханова.

Большая модернизация сейчас ожидает и Актанышскую центральную районную больницу. Этот объект является одним из самых масштабных строительных проектов года в районе, охватывая терапевтическое, хирургическое, инфекционное отделения, операционный блок и профилакторий. Проект финансируется из республиканского бюджета. Его общий объем составляет 236 млн рублей.

В ходе ремонта полностью обновляются внутренние и внешние инженерные сети здания, включая систему канализации. Предусмотрены отдельные санузлы в каждой палате, а также созданы специальные удобства для маломобильных групп населения.

Объект посетила депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Альфия Когогина. Она встретилась с молодыми медиками, вернувшимися на работу в больницу, – ЛОР-врачом Бахтияром Саитовым и терапевтом-пульмонологом Али Мирмахмудовым, которые окончили Алтайский государственный медицинский университет.

Она поинтересовалась условиями их труда и планами, выразив им искренние пожелания и призвав остаться в Актаныше, чтобы создать семью, построить дом и развивать здесь свое будущее. Молодые специалисты, в свою очередь, поделились теплыми отзывами об Актаныше, восхищаясь его природой, красотой и открытостью людей.

Альфия Когогина особенно выделила важные составляющие качества жизни: благоустроенные парки и скверы, современные больницы, хорошие школы и детские сады.

«Создание условий для молодых семей, воспитания детей, работы и реализации их мечтаний – одна из важнейших задач народной программы партии», – подчеркнула она.

Также Альфия Когогина ознакомилась с ходом капремонта здания военного комиссариата в селе Актаныш. Работы ведутся на втором этаже, где полностью заменены все инженерные сети, обновлены стены, которые в дальнейшем будут покрыты декоративной штукатуркой и окрашены. Срок сдачи объекта запланирован на 1 августа. Работы проводят на площади около 250 кв. м при общей площади основного здания в 500 кв. м. Общий бюджет проекта превышает 44,9 млн рублей.

В Менделеевском районе Альфия Когогина вместе с секретарем местного отделения «Единой России», главой района Робертом Искандаровым проконтролировала ход строительства мелководного бассейна, реставрацию Краеведческого музея, реконструкцию улицы Татарстан. Участники мониторинга обсудили соблюдение сроков и качество выполнения работ.

Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин контролирует ход ремонтных работ в школе №89 в Казани. Ремонт проводится в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Среди ключевых объектов ремонта – актовый зал, который находится на стадии чистовой отделки. Здесь полностью обновлена система отопления, установлены новые двери. Завершаются работы по монтажу подвесного потолка. Планируется, что обновленный зал станет центральной площадкой для проведения школьных мероприятий.

В подвальных помещениях школы ведется обновление инженерных систем, что обеспечит бесперебойную работу всех коммуникаций школы. В спортивном зале смонтированы новые энергоэффективные окна, проведена полная модернизация системы отопления. Это позволит создать комфортные условия для занятий спортом для учеников.

«Наша цель – не просто провести ремонт, а создать современное, функциональное и вдохновляющее пространство, которое будет стимулировать учебу и творчество наших детей», – заявил Максим Топилин.

Программа капремонта школ, реализуемая партией «Единая Россия» совместно с Минпросвещения РФ, является одной из ключевых инициатив народной программы, запущенной Президентом России Владимиром Путиным в 2021 году. Программа уже охватила тысячи учебных заведений по всей стране, способствуя модернизации образовательной инфраструктуры.

В Мензелинске продолжается капремонт детского сада «Алтынчеч». Его посетил секретарь Мензелинского местного отделения «Единой России», глава района Айдар Салахов. Детский сад построен в 1996 году – здесь был необходим ремонт. Проект предполагает комплексную модернизацию здания, включая ремонт кровли, фасада, систем отопления и вентиляции, а также замену окон и дверей.

В учреждении обновят все помещения, установят современную мебель и оборудование. Планируется и благоустройство территории детского сада. Работы выполнены на 66%. Капитальный ремонт стал возможным благодаря республиканской программе, направленной на улучшение условий для детей и создание комфортных условий в образовательных учреждениях.

В Богатых Сабах полным ходом идет капитальный ремонт в здании Центра психолого-педагогической помощи. Учреждение является важным социальным объектом – здесь оказывают квалифицированную поддержку детям, родителям и педагогам.

Сейчас подрядная организация выполняет комплекс отделочных работ и модернизацию инженерных систем. Одним из ключевых этапов является устройство полов. Параллельно ведется замена старых деревянных светопрозрачных конструкций. Вместо них устанавливают современные алюминиевые окна.