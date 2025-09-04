Единороссы ознакомились с реализацией «Доступной среды» в Кировском районе Казани

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России»

Депутаты от «Единой России» и общественники ознакомились с реализацией «Доступной среды» в Кировском районе Казани в рамках народной программы партии. Они посетили открытую на днях в Казани вторую очередь сквера на бульваре Серова, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Партийный десант состоял из заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ и зампредседателя парламентского Комитета по социальной политике Ольги Вороновой, члена Генсовета «Единой России» и депутата Казгордумы Марселя Шарапова, а также депутата Казгордумы Малики Гельмутдиновой и общественников.

Благоустройство бульвара начали еще в 2023 году, окончательно завершить его планируется в 2026-м. В этом году работы охватили центральную часть бульвара – от автобусной остановки «Бульвар им. Серова» до озера.

Здесь восстановили озеро, организовали зону для занятий по жестовому языку, общественный огород с адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья мебелью, уличную библиотеку и лекторий, велодорожки, игровую площадку.

В парке создана инклюзивная среда для безбарьерного досуга людей с ограниченными возможностями здоровья. «Радует, что парк стал доступен для всех групп населения, здесь можно позаниматься спортом, замечательно провести время с семьей, с детьми», – заметил в связи с этим Марсель Шарапов.

«Это уникальное место, которое позволяет, помогает маломобильным гражданам, в том числе людям с инвалидностью по зрению и слуху, свободно передвигаться, общаться, знакомиться, участвовать в мероприятиях, чувствовать себя полноправными членами общества. Территория парка расширяется, к нему прибавились еще зоны отдыха для жителей. Это место стало центром притяжения жителей, куда люди с удовольствием приходят и где отдыхают», – отметила Малика Гельмутдинова.

Благоустройство бульвара проводилось по федеральному проекту «Доступная среда» в рамках народной программы «Единой России».

«Запросы, пожелания, которые поступают во время выборов, во время обращений избирателей к нашим депутатам, аккумулируются и реализуются через народную программу. Один из ее разделов направлен на благоустройство общественных пространств. И мы сегодня еще раз убедились, что народная программа работает для людей и наши люди занимаются, гуляют в таких благоустроенных общественных пространствах», – подчеркнула Ольга Воронова.

Партдесант также проинспектировал ход строительства расположенного рядом центра инклюзии «Ярдэм», который планируется открыть уже в следующем году. «Ярдэм» – это масштабный инклюзивный комплекс с мечетью, образовательным центром и спорткомплексом.

«В центре Кировского района создана целая инфраструктура доступной среды. Это сделано при поддержке руководства республики, города и, самое главное, неравнодушных жителей, благотворителей, которые вкладывают свои личные средства <...>, чтобы инклюзия в Татарстане развивалась. Мы увидели, что при мечети «Ярдэм» работают многофункциональный и спортивный центры, где взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья могут прийти и позаниматься. Здесь второй год работает хостел, куда люди с ОВЗ могут не только приезжать, но и питаться бесплатно, пользоваться услугами центра, ходить в мечеть. А теперь здесь создан и благоустроенный сквер на Серова», – отметила Ольга Воронова.