Единороссы осмотрели объекты, открытые в рамках народной программы, в двух районах РТ

Фото: tatarstan.er.ru

Единороссы осмотрели несколько объектов, открытых в рамках народной программы, в Нижнекамском и Арском районах Татарстана. Об этом сообщается на сайте партии.

В селе Болгар Нижнекамского района работает модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает 230 местных жителей, а также жителей деревень Кзыл Яр и Верхний Ключ.

ФАП посетил глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов. Он осмотрел помещения, ознакомился с работой медицинского пункта. «В самом пункте все оборудование прекрасно работает, персонал доволен. Также мы держим связь с населением и учитываем пожелания людей», – рассказал Галимов.

Он также отметил, что благодаря открытию в селе асфальтированной дороги, которая ведет к фельдшерско-акушерскому пункту, людям стало удобнее и быстрее добираться до врачебного участка.

В Арском районе партийный десант посетил село Шушмабаш, где после капитального ремонта открыли пункт раздачи детского молочного питания. Ремонт проведен в рамках республиканской программы обновления пунктов молочного питания в государственных медицинских учреждениях, реализуемой при поддержке Раиса Татарстана.

Депутаты Шушмабашского сельского поселения высоко оценили работу строителей. Обновленная материально-техническая база и улучшенная визуальная привлекательность объекта, по их словам, значительно повышают качество обслуживания и комфорт посетителей.