news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 января 2026 17:46

Единороссы осмотрели объекты, открытые в рамках народной программы, в двух районах РТ

Читайте нас в
Телеграм
Единороссы осмотрели объекты, открытые в рамках народной программы, в двух районах РТ
Фото: tatarstan.er.ru

Единороссы осмотрели несколько объектов, открытых в рамках народной программы, в Нижнекамском и Арском районах Татарстана. Об этом сообщается на сайте партии.

В селе Болгар Нижнекамского района работает модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает 230 местных жителей, а также жителей деревень Кзыл Яр и Верхний Ключ.

ФАП посетил глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов. Он осмотрел помещения, ознакомился с работой медицинского пункта. «В самом пункте все оборудование прекрасно работает, персонал доволен. Также мы держим связь с населением и учитываем пожелания людей», – рассказал Галимов.

Он также отметил, что благодаря открытию в селе асфальтированной дороги, которая ведет к фельдшерско-акушерскому пункту, людям стало удобнее и быстрее добираться до врачебного участка.

В Арском районе партийный десант посетил село Шушмабаш, где после капитального ремонта открыли пункт раздачи детского молочного питания. Ремонт проведен в рамках республиканской программы обновления пунктов молочного питания в государственных медицинских учреждениях, реализуемой при поддержке Раиса Татарстана.

Депутаты Шушмабашского сельского поселения высоко оценили работу строителей. Обновленная материально-техническая база и улучшенная визуальная привлекательность объекта, по их словам, значительно повышают качество обслуживания и комфорт посетителей.

#партийный десант #народная программа #Единая Россия #нижнекамский район #арский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

8 января 2026
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026