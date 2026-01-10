Единороссы организовали рождественский праздник в казанском музее Константина Васильева

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Бауманское первичное отделение «Единой России» организовало праздник «Наступает волшебство – чудный праздник Рождество!» в казанском музее Константина Васильева.

Гостями мероприятия стали 25 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Фото: ресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета РТ, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов и партийные активисты – Анвар Камалетдинов, Станислав Надыршин и Марат Галеев.

«Хочу поздравить вас с этим чудесным праздником! Пусть исполняются все ваши заветные мечты и постоянно звучит ваш счастливый смех», – сказал Евгений Султанов, обращаясь к юным гостям.

Для детей была подготовлена насыщенная развлекательная программа. В концерте приняли участие Центр русского фольклора Казани и творческие коллективы города.

Фото: ресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Главными гостями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка, которые провели для маленьких гостей веселые игры, хороводы вокруг елки и конкурсы с загадками.

В завершение праздника детям вручили сладкие подарки, что стало для них приятным сюрпризом.

Рожественские встречи с маленькими жителями Казани активисты местного отделения партии устраивают каждый год, подчеркнули в пресс-службе татарстанских единороссов.