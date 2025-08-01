Единороссы оценили ход ремонта и строительства соцобъектов в Татарстане

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Региональная неделя депутатов Государственной Думы продолжается в Татарстане. Представители фракции «Единая Россия» посещают объекты строительства, ремонта, а также детские лагеря, обновление которых ведётся в рамках народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина посетила Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где завершен капитальный ремонт пищеблока.

По ее словам, она старается регулярно общаться с коллективом и постояльцами учреждения. В этот раз, как сообщила Когогина, она вновь увидела позитивные изменения: капитальный ремонт пищеблока был проведен по республиканской программе, а актовый зал был обновлен благодаря инициативной группе благотворителей. В беседе с жителями учреждения обсуждались вопросы дальнейшего развития, и многие выражали благодарность за проявленную заботу.

Всего в 2025 году капитальный ремонт проводится в 31 учреждении социального обслуживания населения Татарстана. Работы выполнены на 92%, осталось завершить только два объекта.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Когогина также вместе с руководителем исполкома Менделеевского района Робертом Искандаровым оценила ход строительства крытого футбольного манежа. В манеже планируется обустройство тренажерного зала, раздевалок, медицинского блока, зоны ожидания, пожарного поста, а также помещений для хранения спортинвентаря и спецтехники.

На строительство выделено 140 млн рублей из бюджета республики. В целом в 2024 году в Татарстане будет построено 4 подобных футбольных манежа и 18 универсальных спортплощадок.

Кроме того, в районе завершается реконструкция детского оздоровительного лагеря «Юниор», расположенного в лесу у Камы. В лагере детей ждут спортивные тренировки, творческие занятия и образовательные модули, направленные на развитие и укрепление здоровья.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ознакомился с ремонтом Дома культуры в селе Бишня Зеленодольского района. Ремонтные работы стартовали в 2023 году, однако в 2024-м были временно приостановлены из-за нехватки финансирования.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Возобновленные в 2025 году работы продвинулись значительно. В здании полностью обновили окна, крышу, систему отопления, полы и санузлы. Стены укрепили и выровняли, фасад утеплили и отделали керамогранитом. Уделено внимание и вопросам безопасности: установлено 26 видеокамер, соблюдены все требования пожарной безопасности.

Также создана безбарьерная среда – установлен пандус, спецсанузел и кнопка вызова помощи. Сейчас строительная часть работ завершена, предстоит поставка оборудования и благоустройство территории. По словам Гильмутдинова, Дом культуры – это ключевое общественное пространство в сельской местности, важное не только для организации досуга, но и для формирования культурной среды и укрепления местного сообщества.

Депутат Госдумы Руслан Гаджиев осмотрел новое здание следственного изолятора на 1000 мест в Казани. Комплекс включает шесть режимных корпусов, административное здание, спортзалы, тренировочные тиры, парковку, а также корпуса для длительных и краткосрочных свиданий с кухней, столовой и прачечной.

Общая площадь объекта – 21 тыс. кв. метров. Строительство ведется в рамках федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». Также построены корпуса кинологической службы и учебный городок для подготовки сотрудников.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Кроме того, Гаджиев провел заседание рабочей группы, где обсуждались вопросы финансирования федеральных программ. Среди приоритетов – уже построенный следственный изолятор, комплексные кадастровые работы, техническое обслуживание объектов УФСИН РТ и обеспечение жильём детей-сирот. Участники встречи наметили план работы до 2027 года.

В Мензелинске депутат Айдар Метшин ознакомился с рядом социальных строек. В микрорайоне Садак по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» возводится новая школа на 500 мест. Микрорайон заселён преимущественно молодыми и многодетными семьями, ранее здесь уже был построен детский сад и футбольный манеж.

Строительство трехэтажного здания школы с подвалом общей площадью 8 609 кв. м рассчитано на два года: в 2025 году запланировано 230,83 млн рублей, в 2026-м – 523,17 млн рублей. Школа будет оснащена современным оборудованием, территория – благоустроена. Общая стоимость проекта – 723,266 млн рублей.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Также в Мензелинской ЦРБ капитально ремонтируются стерилизационное отделение и гараж. Обновление, стоимостью 89 млн рублей, осуществляется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Отделение будет оснащено новым оборудованием для стерилизации медицинских инструментов.

Депутат Татьяна Ларионова побывала в Центре занятости Спасского района, где завершена модернизация в рамках нацпроекта «Кадры». Площадь обновленного центра – 117,5 кв. м. Здание укомплектовано новой мебелью, техникой, IP-телефонией, системой безопасности и кондиционирования. Центр полностью соответствует современным стандартам оказания услуг.

По словам Ларионовой, новые подходы к организации центров «Работа России» предполагают единый формат офисов, удобное обслуживание как онлайн, так и офлайн. Она подчеркнула, что поручением Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках чемпионата профмастерства особое внимание уделяется трудоустройству вернувшихся с СВО.