Единороссы оценили состояние учреждений здравоохранения и образования в трех городах РТ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители «Единой России» побывали на социальных объектах, которые возводят и ремонтируют в трех городах Татарстана в рамках народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР»,

В Нижнекамске партийцы под руководством главы Нижнекамского района и секретаря местного отделения партии Рамиля Муллина, а также депутата Горсовета и начальника управления здравоохранения Сергея Мерясева проинспектировали ход капитального ремонта родильного дома. По словам Рамиля Муллина, сейчас готовность объекта составляет почти 95%.

В корпусе Б появятся пять отдельных современных родовых палат, около восьми послеродовых палат со всеми удобствами пребывания, операционные, а также приемное отделение рожениц и другие необходимые помещения. Одно из главных новшеств – палаты для партнерских родов, которые сейчас становятся всё более распространенными. Кроме того, переезд в этот корпус патологии новорожденных позволит свести к минимуму движение рожениц между зданиями.

Предполагается, что обновленный роддом запустят в работу течение трех месяцев. Сейчас ведется дополнительное укомплектование здания необходимой инфраструктурой: республиканский бюджет выделил еще около 30 млн рублей на новое оборудование. По словам Мерясева, в будущем роддом пополнится новыми медицинскими аппаратами.

Имеются и большие планы по ремонту корпуса А, который сейчас функционирует в обычном режиме. «Соседний корпус тоже требует ремонта, но пока предполагаем там больше косметический ремонт. Наша задача – сделать максимально эффективными оба корпуса и минимизировать движения. Фактически всё здание рассчитано на 5 тыс. родов в год, но такого объема нет. Поэтому мы сейчас максимально оптимизируем площади, чтобы было комплексное решение по этому направлению. В корпус А планируем перенести отделение сохранения беременности со всеми условиями», – описал перспективы Рамиль Муллин.

Ремонт роддома реализуется в рамках общей концепции развития здравоохранения Нижнекамского района. Обновление акушерского корпуса стало возможным благодаря поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. На эти цели из бюджета Татарстана выделено 300 млн рублей.

В Казани внимание представителей партии привлекла новая многопрофильная поликлиника в микрорайоне «Салават Купере». Там побывал депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов.

Новое медучреждение – филиал поликлиники городской клинической больницы №12. Его построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Комплекс рассчитан на обслуживание 60 тыс. человек из числа прикрепленных жителей микрорайона и близлежащих территорий. Общая площадь трехэтажной поликлиники превышает 11,8 тыс. кв. метров.

Здесь имеются взрослая и детская поликлиники, дневные стационары, зона профилактических осмотров, женская консультация, травматологический пункт, инфекционное отделение и станция скорой помощи. Учреждение полностью адаптировано для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Поликлиника может принимать до 750 пациентов за одну смену: 500 взрослых и 250 детей. Помощь оказывают участковые терапевты и педиатры, а также узкопрофильные специалисты, среди которых есть неврологи, кардиологи, хирурги, онкологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи, проктологи и другие.

Парламентарий обратил внимание на значимость новой клиники для развития социальной инфраструктуры района.

«Поликлиника оснащена новейшим оборудованием, что выводит оказание услуг на новый уровень. Современная аппаратура помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, проводить эффективное лечение и профилактику заболеваний. Это особенно важно для густонаселенного района, где ранее жители сталкивались с нехваткой медицинских учреждений. Открытие таких объектов – это не просто строительство зданий, это инвестиции в здоровье наших граждан, в будущее наших детей. Республика Татарстан делает всё возможное для оказания современной медицинской помощи своим гражданам. Здесь созданы все условия, чтобы люди могли получить помощь быстро и качественно», – сказал он.

В Бугульме же представители «Единой России» посетил строительные площадки и объекты капстроительства. Глава Бугульминского района и секретарь местного отделения партии Линар Закиров начал строительный объезд с выезда по обращению одной из местных жительниц Бугульмы. Надежда Панфилова обратилась к мэру с просьбой обустроить перекресток улиц Вахитова и Октябрьская.

Следующими пунктами объезда стали школа №6 и детский сад №31 «Аленушка», где идет капитальный ремонт. Там планируется провести как внешние, так и внутренние работы. Акцент сделан на создание комфортной и безопасной среды для детей. Внимание уделяется как эстетическим аспектам, так и функциональности.

Затем Закиров вместе с депутатом Горсовета Александром Ивановым посетили строительную площадку реконструируемого здания Бугульминской центральной районной больницы. Здесь капремонт проводится в рамках республиканской программы ремонта стационарных объектов здравоохранения. Открытие здания основного корпуса ЦРБ намечено на лето.

Кроме того, единороссы посетили профессиональный педагогический колледж, где идет капитальный ремонт систем отопления. Также они проверили ход работ по благоустройству дворовой территории у дома №12 по улице Чайковского.