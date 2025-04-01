Единороссы оценили социальные объекты в трех районах Татарстана

Партдесант татарстанских единороссов посетил объекты народной программы в Алькеевском, Нижнекамском и Азнакаевском районах. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» РТ.

В Алькеевском районе секретарь местного отделения «Единой России» Александр Никошин осмотрел социальные объекты, возводимые в рамках народной программы. В этом году здесь планируется строительство трех модульных фельдшерско-акушерских пунктов, что позволит повысить качество медицинского обслуживания в сельской местности.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» РТ

Никошин проверил ход работ на одном из таких пунктов в селе Борискино, который будет обслуживать 412 человек. На его возведение из республиканского бюджета выделено 8,6 миллиона рублей. Аналогичная сумма направлена на строительство ФАПа в селе Верхнее Алькеево, где медицинскую помощь смогут получать 240 жителей.

Строительство модульных ФАПов ведется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», направленной на повышение доступности медицинских услуг в сельской местности.

В Нижнекамском районе депутаты Елантовского сельского поселения Владимир Лебедев и Ирина Минеева посетили модульный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в прошлом году в рамках народной программы «Единой России».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» РТ

По словам Владимира Лебедева, персонал ФАПа и местные жители довольны условиями работы учреждения. Он отметил, что медицинский пункт функционирует в строгом соответствии с графиком приема, а также регулярно проводит профилактические осмотры. ФАП обслуживает 162 человека, среди которых 82 – трудоспособные жители, 72 пенсионера и 8 детей. Лебедев подчеркнул, что наличие пункта первичной медицинской помощи значительно улучшает доступность здравоохранения для населения.

Тем временем в Азнакаево в рамках федеральной программы «Культурная среда» начались работы по капитальному ремонту районно-городского Дворца культуры. На реализацию проекта выделено 244,8 миллиона рублей.

В рамках капитального ремонта здания запланировано обновление по дизайн-проекту и модернизация инженерной инфраструктуры. Будут проведены работы по ремонту системы центрального отопления, холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, а также электромонтажные работы. Заменят кровлю, облицовку фасада, окна и двери.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» РТ

С задней стороны здания появятся дополнительные входные группы. Фасадные стены облицуют керамогранитом двух оттенков, а оконные проемы, витражи и входные группы оформят металлическими элементами с золотистым покрытием. Новые окна и витражи будут обладать теплосберегающими свойствами.

С ходом работ ознакомились депутаты Совета Азнакаево. Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Рита Байтукалова отметила, что центральный фасад здания будет оборудован архитектурной подсветкой, которая подчеркнет его выразительность в вечернее время. Название Дворца культуры разместят на главном фасаде на русском и татарском языках, дополнительно оснастив его подсветкой.