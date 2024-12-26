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Политика 26 декабря 2024 18:50

Единороссы готовы поддержать Рустама Минниханова на выборах Раиса РТ

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Единороссы готовы поддержать Рустама Минниханова на выборах Раиса РТ
Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В сентябре следующего года пройдут выборы Раиса РТ. Татарстанское отделение «Единой России» готово поддержать кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Мы готовимся к предстоящим выборам. По мнению представителей партии, нынешний Раис Татарстана Рустам Минниханов показал успехи по всем направлениям развития республики. Думаю, в случае его согласия, конечно, его кандидатура будет поддержана представителями партии», — заявил он.

По словам Мухаметшина, Минниханов прошел очень интересный жизненный путь, работая в исполнительных органах власти, в районе.

Он отметил, что в качестве альтернативы будут выдвинуты кандидаты от других партий, но единороссы поддержат кандидата, который показал высокую работоспособность, признан федеральным руководством и населением республики.

#выборы #Единая Россия
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