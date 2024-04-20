Единороссы Казани присоединились ко Всероссийскому субботнику

Активисты казанского местного отделения «Единой России» приняли участие в субботнике. Как сообщает пресс-служба партии, убирать мемориальный комплекс Сквер Славы, заложенном в честь 50-летия Великой Победы, вышли более полусотни человек.

На уборку сквера вышли сотрудники Казанского местного отделения, представители Вахитовского и Приволжского первичных районных отделений, а также Совета ветеранов, молодогвардейцы, депутаты Госсовета и Казгордумы и участники предварительного голосования «Единой России».

«Вместе с моими коллегами и единомышленниками мы смогли сделать небольшое, но важное дело. Надеюсь, наш пример поддержат все казанцы. Каждому из нас хочется жить в красивом и уютном городе. А если за дело взяться сообща, результат получится масштабным и впечатляющим», - поделилась депутат Госсовета РТ, управляющий МУП трест «Горводзеленхоз» Роза Заббарова.

В общей сложности акция прошла на 8 площадках, в числе которых Парк Победы, Сквер Славы, Парк Петрова и другие.

«В начале апреля единороссы Казани осмотрели более 120 памятников, посвященных Великой Отечественной войне, за каждым из них закреплен ответственный от партии. Сейчас ведется активная работа по очистке и благоустройству этих мемориалов ко Дню Победы. Отрадно, что к работе подключается молодежь, ведь это - одна из составляющих частей патриотического воспитания, которое сегодня актуально как никогда», - поделилась депутат Госсовета РТ, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Ольга Воронова.

Также спикер добавила, что казанские единороссы вместе с активистами проводят уборку в Сквере Славы уже пятый год подряд.

Мероприятие прошло в рамках акции «Всероссийский субботник», инициированной партией «Единая Россия» и общественным движением «Волонтеры Победы». По всей стране активисты благоустраивают памятники и мемориалы, посвященные Героям Великой Отечественной войны, а также воинских захоронений, над которыми добровольцы ведут шефство. Участники субботника собирают мусор, скопившийся за зиму, обновляют краску на оградах, очищают памятные места от грязи и при необходимости проводят косметический ремонт.

Председатель «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что в этом году в порядок приведут памятные места, посвященные мирным гражданам, погибшим от рук нацистов, от геноцида в Великую Отечественную войну.

«В нашем реестре более 1000 таких памятных мест», - добавила она.

По словам координатора партпроекта «Историческая память», председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, такие субботники уже стали доброй традицией.

«Можно также подать заявку для проведения поиска и восстановления военных архивных документов о подвигах и наградах захороненных участников Великой Отечественной войны», - сказал он.

По всей стране более 3,5 тысяч активистов «Единой России», МГЕР и «Волонтеров Победы» вышли на субботник по благоустройству памятников Великой Отечественной войне. Молодогвардейцы привели в порядок братские могилы и территории памятников в 58 регионах.

К уборке памятников и мемориалов, захоронений участников ВОВ присоединились представители «Единой России», сторонники, волонтеры, неравнодушные жители. Субботники также прошли в новых регионах страны.