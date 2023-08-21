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Единороссы из Татарстана доставили в Лисичанск стройматериалы для восстановления домов
Республика Татарстан доставила в подшефный Лисичанск строительные материалы, предназначенные для восстановления кровли разрушенных домов, сообщили в Telegram-канале Региональное отделение партии «Единая Россия» Республики Татарстан.
В Лисичанск был доставлен шифер, пиломатериалы, гвозди и мягкая кровля. В общей сложности в город прибыл груз весом 50 тонн.
Отмечается, что благодаря полученным стройматериалам будет отремонтирована кровля поврежденных зданий.
Татарстан регулярно всесторонне помогает Лисичанску в восстановлении разрушенного нацистами города. Подробнее об этом читайте в репортаже «Татар-информа» из подшефного города.
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