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ЛНР и Татарстан 21 августа 2023 15:58

Единороссы из Татарстана доставили в Лисичанск стройматериалы для восстановления домов

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Республика Татарстан доставила в подшефный Лисичанск строительные материалы, предназначенные для восстановления кровли разрушенных домов, сообщили в Telegram-канале Региональное отделение партии «Единая Россия» Республики Татарстан.

В Лисичанск был доставлен шифер, пиломатериалы, гвозди и мягкая кровля. В общей сложности в город прибыл груз весом 50 тонн.

Отмечается, что благодаря полученным стройматериалам будет отремонтирована кровля поврежденных зданий.

Татарстан регулярно всесторонне помогает Лисичанску в восстановлении разрушенного нацистами города. Подробнее об этом читайте в репортаже «Татар-информа» из подшефного города.

#Лисичанск
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