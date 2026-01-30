Единороссы исполнили новогодние желания татарстанских детей

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В День Деда Мороза и Снегурочки, который символизирует завершение новогодних праздников, сотрудники Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан вновь перевоплотились в зимних персонажей, чтобы вручить подарки детям. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева в образе Снегурочки и ивент-менеджер Александр Ткачев в роли Деда Мороза передали ребятам подарки, о которых они мечтали.

Желания были загаданы в декабре 2025 года во время открытия Семейного многофункционального центра в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани. Тогда команда Штаба также пришла на праздник в образах Деда Мороза и Снегурочки, чтобы создать атмосферу чуда, провести мастер-классы по киригами и новогоднюю викторину. Во время праздника дети поделились своими самыми заветными желаниями.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Сегодня эти мечты были исполнены. Ребята получили именно то, о чем просили: игрушки, косметику, наушники, сертификаты в магазин адаптивной одежды, билеты в парк развлечений и театр имени В. И. Качалова. Для мальчика Арслана, который мечтает стать поваром, подготовили особенный подарок – обед в ресторане «GALA» и встречу с шеф-поваром.

В организации праздника и приобретении подарков помогли партнеры Штаба – депутат Казанской городской Думы Григорий Шалымов, Константин Истомин, семья Бадамшиных, Галина Костина, Ольга Егорченкова, Асия Гарифуллина и Наталья Панкова.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Анастасия Исаева отметила, что на открытии центра детям пообещали исполнить их желания, и в символичный день это обещание было выполнено. Она также поблагодарила партнеров и друзей Штаба, чья поддержка позволила сделать праздник возможным, подчеркнув, что только совместными усилиями можно создавать настоящие чудеса для детей.

Завершая новогодний сезон, Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане в очередной раз подчеркнул, что главное – уметь слышать, поддерживать и выполнять данные обещания.