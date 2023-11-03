Единороссы и молодогвардейцы Татарстана сняли видеоролики ко Дню народного единства

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» и региональное отделение «Молодой Гвардии» ко Дню народного единства сняли видеоролики и разместили их в социальных сетях.

Первое видео посвящено акции, которую устроили активисты. На улицах Казани они раздавали шоколад «Аленка», символизирующий, на их взгляд, дружбу всех народов России. Жители столицы Татарстана разных возрастов, принадлежащие к разным национальностям и социальным группам, с удовольствием принимали сладкие подарки. Некоторые горожане реагировали достаточно эмоционально.

Герои ролика должны представлять «разнообразие и единение народов нашей республики и нашей страны». Впрочем, видео также предлагает принять участие в республиканском конкурсе «Күпмилләтле Татарстан» (er-tatarstan.ru) и проверить свои знания о культуре и традициях народов республики.

После прохождения теста каждый пользователь получит электронный сертификат. Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат ценные призы.

Второй ролик сняли молодогвардейцы — он посвящен массовой акции, прошедшей в молодежном центре «Волга». Активисты движения, студенты вузов и ссузов Казани, выстроились в слово «Россия».

Участники движения не не только заявляли о любви к Родине, но и обращали внимание на нуждающихся в поддержке военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО).

Организаторы акции отмечают, что один из ее участников впервые встречает День народного единства в качестве гражданина РФ. Азизбек Сунатоллоев, член «Молодой Гвардии Единой России» Татарстана, в мае получил гражданство и российский паспорт. В Казани он живет уже почти шесть лет, активно занимается общественной деятельностью.

Уроженец Таджикистана после окончания школы окончил частный московский вуз по специальности «Юрист». Сейчас он магистрант Академии социального образования, в «Молодую Гвардию» вступил три года назад. Недавно студент в составе команды татарстанцев посетил Краснодон, где побывал в музее «Молодой Гвардии» и узнал об истории этой организации.

«Когда я ступил на эту землю, мои ноги и руки дрожали от гордости за наших предков. Я осознал их отвагу и понял, какая огромная ответственность лежит на молодых плечах. Мы, молодые люди, можем совершать героические поступки. Эта поездка укрепила мою любовь к Родине и понимание того, что такое настоящая защита своих близких, родных и ценностей», — сказал он.

«Во всех районах республики наши активисты провели квизы среди школьников, молодых людей на знание истории страны, помогли семьям мобилизованных. В Нижнекамске, например, ребята организовали сбор для 430-го батальона, где служит один из их земляков. Не оставили без внимания пожилых людей. Эта работа у нас ведется постоянно. Но День единства мы решили отметить флешмобом — собраться всем вместе в одно слово, которое дорого каждому из нас — Россия», — рассказал лидер татарстанских молодогвардейцев Руслан Шигабуддинов о мероприятиях по случаю праздника.