Единоразовую выплату военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер» увеличат до 360 тысяч

Размер единоразовой выплаты военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер» планируют увеличить до 360 тысяч рублей.

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

Отметим, что единоразовая выплата идет в дополнение к федеральным выплатам военнослужащим. По указу Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова от 23 июня 2022 года, проходящим военную службу по контракту в татарстанских батальонах установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. рублей.

Подробнее о довольствии военнослужащих татарстанских батальонов можно узнать по ссылке. Информация о приеме в батальоны собрана в этом материале.