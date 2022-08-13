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Ру Тат
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Общество
13 августа 2022  17:27

Единоразовую выплату военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер» увеличат до 360 тысяч

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Размер единоразовой выплаты военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер» планируют увеличить до 360 тысяч рублей.

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

Отметим, что единоразовая выплата идет в дополнение к федеральным выплатам военнослужащим. По указу Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова от 23 июня 2022 года, проходящим военную службу по контракту в татарстанских батальонах установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. рублей.

Подробнее о довольствии военнослужащих татарстанских батальонов можно узнать по ссылке. Информация о приеме в батальоны собрана в этом материале.

#спецоперация на Украине
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