Единое пособие получают более 190 тыс. детей из Татарстана

В настоящее время в Татарстане единое пособие оформлено более чем на 190 тыс. детей, эта мера государственной поддержки весьма востребована. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, руководитель Отделения Социального фонда России в РТ Эдуард Вафин.

«Единое пособие для семей с детьми до 17 лет выплачивается по поручению Президента России Владимира Путина на основе комплексной оценки нуждаемости семьи. Максимальный размер выплаты на детей — 12 741 рубль, на беременных — 14 317 рублей», — сказал он.

Единое пособие предоставляется женщинам уже на этапе беременности. После появления ребенка семья может продолжать получать единое пособие вплоть до достижения ребенком 17 лет. Выплаты назначаются в зависимости от степени нуждаемости семьи в размере 50%, 75% и 100%.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Эфиры посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов Года семьи в Российской Федерации и в Республике Татарстан.