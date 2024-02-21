Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Единое пособие получают более 190 тыс. детей из Татарстана
В настоящее время в Татарстане единое пособие оформлено более чем на 190 тыс. детей, эта мера государственной поддержки весьма востребована. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, руководитель Отделения Социального фонда России в РТ Эдуард Вафин.
«Единое пособие для семей с детьми до 17 лет выплачивается по поручению Президента России Владимира Путина на основе комплексной оценки нуждаемости семьи. Максимальный размер выплаты на детей — 12 741 рубль, на беременных — 14 317 рублей», — сказал он.
Единое пособие предоставляется женщинам уже на этапе беременности. После появления ребенка семья может продолжать получать единое пособие вплоть до достижения ребенком 17 лет. Выплаты назначаются в зависимости от степени нуждаемости семьи в размере 50%, 75% и 100%.
Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Эфиры посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов Года семьи в Российской Федерации и в Республике Татарстан.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»