Единение с природой, «Чудо-юдо Рыба-кит» и «Мечта»: в Атабаево прошел «АрхПикник»

В селе Атабаево Лаишевского района Татарстана в субботу, 29 июня, состоялся уже успевший стать традиционным этнофестиваль «АрхПикник».

Фестиваль собрал около двух тысяч гостей. Все желающие смогли принять участие в увлекательных мастер-классах, насладиться национальной музыкой, позаниматься йогой или пением — либо просто ощутить в этом месте, где Кама сливается с Волгой, чувство единения с природой.

Выполненные из различных материалов скульптуры, созданные участниками «АрхПикника», экологичны и дают новую жизнь старым вещам. Встречает посетителей Чудо-юдо Рыба-кит: кажется, при взгляде на изображение персонажа сказки Петра Ершова «Конек-горбунок» можно увидеть целый мир, помечтать и вернуться в детство.

Для маленьких гостей была предусмотрена специальная детская программа. Она включала веселую анимацию, мультимедийные задания, челленджи, очки-перевертыши, научные опыты, волшебные мыльные пузыри и другие активности.

В свою очередь спортивный компонент фестиваля состоял не только из йоги, но и из волейбольного турнира среди взрослых, игры в вышибалу, бадминтона и занятия по аэробике. Гармоничным дополнением мероприятия стало эко-арт-путешествие «Ландшафты внешние и внутренние» от арт-терапевта и психолога Анны Елисеевой.

Открытие «АрхПикника» началось с приветственного слова главы Лаишевского района РТ Ильдуса Зарипова.

«„АрхПикник“ — проект, который нужно поддерживать и развивать. Это возможность реализовать творческий потенциал вещей и предметов, которые нас окружают, а также прикоснуться к искусству. Парк скульптур раскрывает семейные ценности, любовь к природе и творчеству», — подчеркнул чиновник.

Одной из популярнейших скульптур среди посетителей фестиваля стала «Мечта» — корабль, на котором любой мог написать свое желание. Участник конкурса — художник Артур Давыдов заметил, что, хотя некоторые произведения разрушаются под воздействием сил природы, они продолжают существовать в фотографиях и продукции фестиваля.

Среди принявших участие в конкурсе скульптур на этот раз были представители не только Казани, но и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Нижнекамска, Казахстана. Идейным вдохновителем проекта «АрхПикник» является руководитель галереи современного искусства «ОКНО» Диляра Байчурина.

«Уже третий год проходит это мероприятие, и мы развиваемся — расширяем охват нашего конкурса архитекторов. В первую очередь „АрхПикник“ — это возможность скульпторам показать творения на открытой площадке», — пояснила галеристка.

«„АрхПикник“ — это возможность соединить скульптора-творца с природой и людьми. Арт-объекты выполнены в технике ленд-арта из экоматериалов. Мы не восстанавливаем то, что разрушает сама природа, но добавляем свои арт-объекты. В этом году коллекция скульптур пополнилась девятью артефактами», — уточнила Байчурина.

«„АрхПикник“ — интересное мероприятие, точка притяжения искусства, где находиться красиво, приятно и вкусно!» — прокомментировала событие заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани — начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая.

По итогам конкурса первое место было присуждено скульптуре «Слоник», которую изготовили Саяр Давлетшин и Олеся Ланеева. Работа Ларисы и Сергея Рябининых «Время» получила второе место. Третье место разделили скульптура «Чудо-юдо Рыба-кит», которую создали Наталья Мухина, Андрей Марсанов и Динар Салимов, и фигура «Мир», над которой работали Рената Минибаева и Валерия Ларионова.

Фото: © Член союза фотографов РТ Азат Ягудин