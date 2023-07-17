«Цвет души каждого региона»: в Казани открылась выставка «Наследие и традиции»

Уникальная выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Наследие и традиции» открылась сегодня в Присутственных местах Казанского Кремля. Экспозиция организована в рамках фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении», который с 15 по 23 июля пройдет на территории Болгарского музея-заповедника.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Символично, что выставка открывается во Всероссийский день фольклора. Вспоминая о тех экспедициях, которые делали фольклористы на территории Татарстана, мы понимаем, что это становится культурным достоянием фонда России. Спасибо мастерам за то, что они не только сохраняют, но и транслируют накопленный опыт и знания молодому поколению. Выставка дает возможность жителям нашей республики прикоснуться к народному промыслу, посредством которого они черпают знания, силу и мудрость», – отметила замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

Выставка объединила более 400 работ по 15 направлениям декоративно прикладного искусства, в том числе лаковую миниатюру, керамику, фарфор, эмальерное искусство, художественную обработку металла и резьбу по кости и дереву, оружейное искусство, художественную обработку кожи, цифровую графику и другие.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы привезли в Татарстан самые удивительные работы – здесь много премьер различных изделий. Мы очень рады, что выставка путешествует по городам и районам республики. К примеру, накануне экспозиция побывала в Болгаре, где мы получили множество восторженных отзывов», – поделился директор региональной общественной организации «Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства» Сергей Коломийцев.

Вытесанная из дерева актриса Софи Лорен, натюрморт из кожи, женская шапка правителя Казанского ханства XV-XVI века, традиционный ненецкий нож из бивня, золотые чарки, ограненные бриллиантами и обсидианами – это лишь малая часть изделий, представленных в экспозиции. По признанию посетителей, каждая работа, словно окно в целую вселенную, которая соединяет творение и зрителя.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Раньше мы знали регионы нашей страны по народным промыслам: казанская мозаика, ростовская финифть, петербургский фарфор и другие. Это прежде всего цвет души каждого региона. Сегодня бурно развивается внутренний туризм, поэтому настало время народных умельцев, которые открывают возможности возвращения к своим истокам», – подчеркнула председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

В течение недели посетители Присутственных мест Казанского Кремля смогут увидеть работы талантливых мастеров из Татарстана, Башкирии, Дагестана, Алтая, Ненецкого автономного округа, Ставропольского края, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Нижегородской областей. Экспозиция представляет собой единение культур народов России с авторскими работами заслуженных мастеров и художников.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Несмотря на то что каждый экспонат выставки был уникальным по технике исполнения, самыми цепляющими предметами экспозиции стали кокошники, выполненные московским художником Ингой Сильченко. Уникальность ее работ заключается в том, что они выполнены в традиционной форме, но с применением самых различных техник вышивки со всего мира.

«Почему кокошники? Этот предмет стал уже генетическим кодом русской культуры. Во всем мире кокошник ассоциируется с Россией, и мне хочется показать многогранность современного русского мастерства. В своих работах я показываю свободу творческого полета, приверженность к традиционным видам вышивки и свое понимание красоты», – рассказала дизайнер.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Помимо этого, посетителям была представлена экспозиция изделий художественной обработки стекла Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. А любители эмальерного искусства по достоинству оценили великолепие работ в технике Карла Фаберже.