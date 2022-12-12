«Единение и радушие»: Санникова презентовала туристический потенциал Казани в Алматы

Алексей Угаров / «Татар-информ»

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова презентовала туристический потенциал столицы Татарстана в Алматы – крупнейшем городе Казахстана, который является одним из туристических хабов Средней Азии. В своем выступлении она рассказала о тысячелетней истории Казани, ее достопримечательностях, спортивных и культурных объектах, общественных пространствах.

Отдельно она остановилась на традициях мира и согласия, которые укоренились у народов Татарстана. «Казанский Кремль – это то место, где вы можете видеть на одном объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО и православный храм, и мусульманскую мечеть. Еще Александр Дюма говорил, что нет ни одного города в мире, где бы вы встретили такое единение и радушие двух конфессий», – сказала Санникова.

Она напомнила, что в Казани развит не только событийный, гастрономический, но и медицинский туризм, поскольку в городе находятся крупнейшие медицинские центры. «Мэр Казани Ильсур Метшин уделяет большое внимание развитию межмуниципальных отношений. Он является президентом Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», которая входит в состав ООН. И большое количество мероприятий у нас проходит не только на территории Казани, но и на площадках других городов по всему миру», – отметила Санникова.

Сейчас у Казани более 15 городов – побратимов, напомнила руководитель комитета по туризму.

«В Казани проходит множество фестивалей, скоро стартует „КышДаКар-фест“, куда мы вас приглашаем, мы будем очень рады вас видеть. У нас ежегодно проходит гастрономический фестиваль „Вкусная Казань“, мы бы хотели, чтобы казахская кухня была также представлена на нашем фестивале», — резюмировала она.

Накануне Санникова возглавила делегацию, которая посетила Алматы по приглашению Генерального консула Казахстана в Казани и Управления туризма города Алматы. В делегацию вошли представители отельеров и реставраторов Казани, известные блогеры Татарстана. Гости из Казани ознакомились с горнолыжными курортами города Алматы, отелями, ресторанами, музеями.