Единая выписка из ЕГРН заменит все налоговые формы для граждан и компаний с 2026 года

С 1 января 2026 года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, направленные на упрощение получения документов налогового учета. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Татарстан.

Согласно поправкам, единый документ учета заменит все ранее используемые формы. Вместо свидетельства о присвоении ИНН и уведомлений о постановке или снятии с учета налогоплательщика будет выдаваться единая выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

В ведомстве подчеркнули, что ранее выданные документы сохраняют юридическую силу и не подлежат замене. Физические лица смогут подтвердить наличие ИНН через электронный сервис ФНС «Сведения об ИНН физического лица», который формирует электронную выписку из ЕГРН.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и аккредитованных филиалов иностранных компаний постановку на учет можно будет подтвердить выписками из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или РАФП соответственно. Дополнительно в личных кабинетах налогоплательщиков будут размещаться сведения о постановке на учет и снятии с учета организаций и физических лиц, а также принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств.

В ФНС отметили, что новый порядок позволит значительно упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами и повысить удобство использования электронных сервисов.